"أبو" يطلق اسم داليدا على مولودته الأولى

يعيش" أبو" حالة من السعادة والتألق علي المستويين الشخصي والعملي؛ الشخصي لقرب زوجته إنجاب مولودته الأولي واختار لها اسم " داليدا"، والعملي للنجاحات الفنية المتكررة وأخرها أغنية "عيش ياقلبي" التي حققت نجاحات كبيرة في الوطن العربي.





"أبو" يؤكد: "أحب البنات وانتظر قدوم داليدا بفارغ الصبر لتكون باذن الله مصدر البهجة في حياتي".





ويضيف: "أتواجد حاليا في الجونة، استعدادا لتقديم أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي مساء الجمعة المقبل، والتي تحمل اسم "حبيبي يا ليل"، كلماتي والحاني، وتوزيع روبرت كمال.





يذكر أن هذه المرة الثانية التي يقدم فيها أغنية مهرجان الجونة وسبق أن قدم أغنية "3 دقات" في حفل افتتاح الدورة الأولي من المهرجان وحققت نجاحا غير مسبوق علي كل المستويات.





حرص الفنان أبو، على حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى، ظهر فى الحفل وهو برفقه زوجته خلال حضورهم حفل الافتتاح التى قامت باستعراض حملها على السجادة الحمراء.





يشار إلى أن "أبو" طرح منذ عدة أيام، أغنيته الجديدة "عيش يا قلبى" وذلك على قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"،أقيم مساء اليوم مهرجان الجونة فى دورته الثالثة ويستمر المهرجان حتى يوم ٢٧ من سبتمبر الجارى، و يحمل المهرجان شعار " سينما من أجل الإنسانية"، وذلك بمشاركة 39 دولة، و80 فيلمًا، و12 فيلمًا ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.





ويتولى المخرج مروان حامد رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، والفنانة درة زروق ترأس عضوية لجنة التحكيم، كما يرأس المخرج خيري بشارة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة،و تشاركه المنتجة والمخرجة الفلسطينية مي مصري، وافتتح المهرجان بفيلم " لما بنتولد"،وهو من بطولة عمرو عابد وابتهال الصريطي وسلمى حسن ودانا حمدان، وحنان سليمان وسامح الصريطي، بسنت شوقي، أمير عيد، إنتاج وإخراج تامر عزت، بالإضافة إلى معتز عبد الوهاب مؤسس شركة "تيم وان" للإنتاج الفني، والفيلم من أول إنتاجات الشركة، وهو آخر ما قامت بكتابته السيناريست الراحلة نادين شمس التي توفيت عام 2014، و أحداثه تدور في إطار رومانسي خلال ثلاث قصص حب متنوعة، ويضم ٩ أغانى، سوف يطرح للجمهور في دور العرض أكتوبر القادم.





وقدم الفنان أكرم حسنى فى الافتتاح اغنية تحمل اسم "سيما"، وهى من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى وماستر صوتى هانى محروس، وحرصت إدارة المهرجان على اختيار المطرب "أبو" لتقديم أغنية حفل ختام المهرجان يوم 27 سبتمبر التى تحمل اسم "حبيبى يا ليل" كلمات وألحان "أبو" وتوزيع روبرت كمال، تعد المرة الثانية التى يشارك فيها "أبو" بأغنية فى المهرجان، حيث سبق وقدم أغنية "3 دقات" مع الفنانة يسرا.