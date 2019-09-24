السفير السعودي بالقاهرة: علاقات البلدين في عهد الملك سلمان والرئيس السيسي شهدت طفرة

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وجه السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء المصري، والوزراء المصريين والذين شاركوهم الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مشددًا على أن كل يوم تشهده المملكة هو يوم فخر واعتزاز وطموح يصل لعنان السماء.



وأضاف "نقلي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات المصرية السعودية متميزة على المستويين الشعبي والرسمي، وتشهد عبر التاريخ تقدم وتطور دائم، مشددًا على أن هذه العلاقات في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت طفرة كبيرة جدًا من خلال التعاون الوثيق في العديد من المجالات، والتنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في كافة قضايا المنطقة.



وتابع سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين وولي العهد السعودي تطور كبير طال جميع المجالات، وبدأت تظهر معالم هذا التطور على الأرض.



ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، حيث يرجع هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره العاهل الراحل الملك عبد العزيز آل سعود، والذي أعلن خلاله توحيد مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها تحت اسم المملكة العربية السعودية، واحتفلت السفارة السعودية في القاهرة، مساء أمس الاثنين، باليوم الوطني للمملكة، تحت رعاية السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة لدى مصر، بحضور رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي.

