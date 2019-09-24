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اسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-9-2019.. ارتفاع عيار 24

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:30 م
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اسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-9-2019.. ارتفاع عيار 24
اسعار الذهب اليوم
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شهدت اسعار الذهب استقرارا ملحوظا في الاسواق المحلية اليوم الثلاثاء منتصف تعاملات الاسبوع 24-9-2019 وذلك بعدما شهدت ارتفاعا طفيفا في اسواق الصاغة بالسعودية خلال تعاملات امس، ويعتبر اسعار الذهب من اهم الاشياء التى تهم المواطن السعودى والتى يرغب في معرفة اخر تحديثات اسعارها باستمرار ووصل متوسط سعر الذهب في المملكة العربية السعودية  إلى نحو  183.20 ريال سعودى مقابل 48.84 دولار أمريكى لـ"عيار 24".

أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بالريال والدولار الامريكى
 
سعر الذهب عيار 24    بنحو  183.20 ريال     بما يعادل  48.84$

سعر الذهب عيار 22    بنحو  167.94 ريال     بما يعادل  44.77$

سعر الذهب عيار 21    بنحو  160.31 ريال     بما يعادل  42.74$

سعر الذهب عيار 18    بنحو  137.40 ريال     بما يعادل  36.63$

سعر الذهب عيار 14    بنحو  106.87 ريال     بما يعادل  28.49$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 91.60 ريال        بما يعادل  24.42$

سعر أوقية الذهب          بنحو  5,698  ريال      بما يعادل  1,519$

سعر جنيه الذهب          بنحو 1,282 ريال       بما يعادل  341.91$

سعر كيلو الذهب          بنحو 183,203 ريال    بما يعادل  48,842$

اسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال والدولار الامريكى
 

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

عيار الذهب

49.08$

184.11

 اسعار الذهب عيار 24

44.99$

168.77

سعر الذهب عيار 22

42.95$

161.10

اسعار الذهب عيار 21

36.81$

138.03

اسعار الذهب عيار 18

28.63$

107.40

سعر الذهب عيار 14

24.54$

92.05

سعر الذهب عيار 12

1.527$

5.726

اسعار أوقية الذهب

341.59$

1.289

اسعار جنيه الذهب

49.084$

184.108

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية 

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

106.78

137.29

160.17

183.05

22 سبتمبر

106.78

137.29

160.17

183.05

21 سبتمبر

106.89

137.44

160.35

183.25

20 سبتمبر

105.47

135.60

158.20

180.80

19 سبتمبر

 


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