اسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-9-2019.. ارتفاع عيار 24
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:30 م
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شهدت اسعار الذهب استقرارا ملحوظا في الاسواق المحلية اليوم الثلاثاء منتصف تعاملات الاسبوع 24-9-2019 وذلك بعدما شهدت ارتفاعا طفيفا في اسواق الصاغة بالسعودية خلال تعاملات امس، ويعتبر اسعار الذهب من اهم الاشياء التى تهم المواطن السعودى والتى يرغب في معرفة اخر تحديثات اسعارها باستمرار ووصل متوسط سعر الذهب في المملكة العربية السعودية إلى نحو 183.20 ريال سعودى مقابل 48.84 دولار أمريكى لـ"عيار 24".
أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بالريال والدولار الامريكى
سعر الذهب عيار 24 بنحو 183.20 ريال بما يعادل 48.84$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 167.94 ريال بما يعادل 44.77$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 160.31 ريال بما يعادل 42.74$
سعر الذهب عيار 18 بنحو 137.40 ريال بما يعادل 36.63$
سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.87 ريال بما يعادل 28.49$
سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.60 ريال بما يعادل 24.42$
سعر أوقية الذهب بنحو 5,698 ريال بما يعادل 1,519$
سعر جنيه الذهب بنحو 1,282 ريال بما يعادل 341.91$
سعر كيلو الذهب بنحو 183,203 ريال بما يعادل 48,842$
اسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال والدولار الامريكى
دولار أمريكي
سعر الذهب بـ بالريال السعودي
عيار الذهب
49.08$
184.11
اسعار الذهب عيار 24
44.99$
168.77
سعر الذهب عيار 22
42.95$
161.10
اسعار الذهب عيار 21
36.81$
138.03
اسعار الذهب عيار 18
28.63$
107.40
سعر الذهب عيار 14
24.54$
92.05
سعر الذهب عيار 12
1.527$
5.726
اسعار أوقية الذهب
341.59$
1.289
اسعار جنيه الذهب
49.084$
184.108
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية
عيار 14
عيار 18
عيار 21
عيار 24
اليوم
106.78
137.29
160.17
183.05
22 سبتمبر
106.78
137.29
160.17
183.05
21 سبتمبر
106.89
137.44
160.35
183.25
20 سبتمبر
105.47
135.60
158.20
180.80
19 سبتمبر
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