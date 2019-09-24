ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الفيفا" تغضب من "رونالدو"بسبب هذا التصرف!

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:32 م
Advertisements
الفيفا تغضب من رونالدوبسبب هذا التصرف!
رونالدو وانفنتينو
Advertisements
طباعة
مصطفي صابر
 
Advertisements
على الرغم من كونه من بين المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب فيفا للرجال ، فقد فشل كريستيانو رونالدو في حضور الحفل في ميلانو ، الأمر الذي أثار غضب الهيئة الحاكمة لكرة القدم.

بعد ظهر يوم الاثنين ، أخذ موظفو فيفا حضور رونالدو في معرض الجائزة نظرا لما وعدت به ليكون تجمعا خاصا للأفضل في كرة القدم من كان المرشح المفضل قبل هذه الجوائز.

ومع أن رونالدو يعيش على بعد 150 كم فقط من ميلان ، فقد أثار المزيد من الأسئلة حول قرار النجم البرتغالي بعدم الظهور. وعندما حان الوقت للإعلان عن FIFA FIFPro World XI .

أصبح من الواضح أنه لن يظهر رونالدو ، لأن اسمه لم يقرأ حتى على الرغم من ظهوره في فريق العام.

ولم يخف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، جياني إينفنتينو ، استيائه من غياب رونالدو وهو يتحدث ميسي يستحق الجائزة تمامًا وأنه فاز أخيرًا بالجائزة الأولى في لعبة الرجال.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميسي رونالدو جائزة ذا بيست انفنتينو الفيفا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status