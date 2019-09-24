"الفيفا" تغضب من "رونالدو"بسبب هذا التصرف!

على الرغم من كونه من بين المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب فيفا للرجال ، فقد فشل كريستيانو رونالدو في حضور الحفل في ميلانو ، الأمر الذي أثار غضب الهيئة الحاكمة لكرة القدم.





بعد ظهر يوم الاثنين ، أخذ موظفو فيفا حضور رونالدو في معرض الجائزة نظرا لما وعدت به ليكون تجمعا خاصا للأفضل في كرة القدم من كان المرشح المفضل قبل هذه الجوائز.





ومع أن رونالدو يعيش على بعد 150 كم فقط من ميلان ، فقد أثار المزيد من الأسئلة حول قرار النجم البرتغالي بعدم الظهور. وعندما حان الوقت للإعلان عن FIFA FIFPro World XI .





أصبح من الواضح أنه لن يظهر رونالدو ، لأن اسمه لم يقرأ حتى على الرغم من ظهوره في فريق العام.





ولم يخف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، جياني إينفنتينو ، استيائه من غياب رونالدو وهو يتحدث ميسي يستحق الجائزة تمامًا وأنه فاز أخيرًا بالجائزة الأولى في لعبة الرجال.



