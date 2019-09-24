أمين "خبراء البيئة العرب" لترامب: العناد مع ظاهرة المناخ سيؤدي لكوارث

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قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنه منذ بدء الثورة الصناعية، وتحقيق تقدم بالفحم، ثم بالبخار، وانتقلت إلى البترول والنووي، موضحًا أنه خلال الفترة منذ الثورة الصناعية وحتى الآن حجم الانبعاثات التي تم ضخه كمن الغازات الستة المسببة للاحتباس الحراري، يفوق جميع الغازات التي تصدر عن البراكين والحرائق في تاريخ الكرة الأرضية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الحكم وهو يعرض قضايا البيئة في المحافل الدولية، ويدعو لحلها.



وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن التغيرات المناخية ليس كما يعتقد البعض ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ظاهرة جوية مؤقتة وطبيعية، وإنما هو من صنع البشر، حيث أن الكرة الأرضية كان بها توازن، والمحيطات كانت قادرة على استيعاب جميع الغازات المنبعثة من الكرة الأرضية والغابات كانت قادرة على استيعابها، ولكن عدم القدرة جاء من حجم الانبعاثات الرهيب الذي جعل غلاف وسطح الكرة الأرضية حار جدًا.



وشدد أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، على أنه لو وصلت درجت حرارة الأرض لدرجتين لن نتمكن من السيطرة على ظاهرة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن الزراعة تتأثر بالجفاف والتصحر والسيول والفيضانات، والمجتمع الدولي ما زال مترددًا في معالجة قضايا البيئة وتغير المناخ، معقبًا: "مش عارف رؤساء الدول الكبرى هيصدقوا أمتي لما البيت الأبيض يغرق مثلًا"، منوهًا إلى أنه كان هناك سيناريو وضعته الأمم المتحدة يظهر البيت الأبيض يغرق؛ لكونهم حسبوا الارتفاع التدريجي في مستوى سطح مياه البحار والمحيطات، والعند مع هذه الظاهرة سيؤدي بالبشرية لكوارث لما تحدث من قبل.



وأوضح، أن أوروبا أكثرإدراكًا لمخاطر تغير المناخ من الأمريكتان وآسيا، وإفريقيا تدفع ثمن تغير المناخ.

