الوفود العربية تشيد بافتتاح بطولة الناشئين والسيدات ..واتحاد الجولف يدعم السيسي رسميا

اشادت الوفود العربية المشاركة فى البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات التى انطلقت منافساتها اليوم بملعب جولف نادى دريم لاند بحفل افتتاح البطولة .



واشاد رؤساء الوفود العربية بالتنظيم المتميز وحفاوة الاستقبال من الاتحاد المصرى للجولف وتوفير كل الامكانيات وتلبية جميع الطلبات وهو ما اعتادوه من مصر دائما .



وشهد حفل الافتتاح حضور كل من مساعد وزير الشباب والرياضة الدكتور عمرو حداد بالإنابة عن وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى والأمين العام للجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث المهندس شريف العريان والأمين العام للإتحاد العربي للجولف عادل الزرعونى ونائب رئيس اتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى تيمور ابو الخير ومجلس الادارة والمستشار الفنى للاتحاد محمد عطاالله ومدير نادى جولف دريم لاند الدكتور حفنى حجازى ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.



ورحب تيمور أبو الخير فى كلمته بالضيوف الأشقاء العرب وتمنى للجميع التوفيق .



كما أعلن ابو الخير فى كلمته عن الدعم الرسمى الكامل من إتحاد الجولف للرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل خطواته وفى القيادة السياسية للبلاد .



وبدأ الحفل بطابور عرض للمنتخبات ثم كلمات الترحيب من تيمور ابو الخير وعادل الزرعونى وشريف العريان وحفنى حجازى .

