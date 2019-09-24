اسعار الذهب الثلاثاء 24-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية
الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 137.73 ريال، والذهب "عيار21"، 160.69ريال ، وسعر "عيار 24" 183.64ريال
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 91.82 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع
بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب
اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ بالريال
السعودي
|
عيار الذهب
|
48.95$
|
183.64
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.99$
|
168.34
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.83
|
160.69
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.71$
|
137.73
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.56$
|
107.12
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.48$
|
91.82
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.522$
|
5.711
|
اسعار أوقية الذهب
|
341.59$
|
1.289
|
اسعار جنيه الذهب
|
49.084$
|
184.108
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
107.31
|
137.97
|
160.96
|
183.95
|
21 سبتمبر
|
106.78
|
137.29
|
160.17
|
183.05
|
22 سبتمبر
|
106.78
|
137.29
|
160.17
|
183.05
|
21 سبتمبر
|
106.89
|
137.44
|
160.35
|
183.25
|
20 سبتمبر
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.
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