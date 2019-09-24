اسعار الذهب الثلاثاء 24-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"





يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية

الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في السعودية

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 137.73 ريال ، والذهب "عيار21"، 160.69 ريال ، وسعر "عيار 24" 183.64 ريال

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 91.82 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ بالريال السعودي عيار الذهب 48.95$ 183.64 اسعار الذهب عيار 24 44.99$ 168.34 سعر الذهب عيار 22 42.83 160.69 اسعار الذهب عيار 21 36.71$ 137.73 اسعار الذهب عيار 18 28.56$ 107.12 سعر الذهب عيار 14 24.48$ 91.82 سعر الذهب عيار 12 1.522$ 5.711 اسعار أوقية الذهب 341.59$ 1.289 اسعار جنيه الذهب 49.084$ 184.108 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية

عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 107.31 137.97 160.96 183.95 21 سبتمبر 106.78 137.29 160.17 183.05 22 سبتمبر 106.78 137.29 160.17 183.05 21 سبتمبر 106.89 137.44 160.35 183.25 20 سبتمبر

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في السعودية



