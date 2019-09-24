ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار الذهب الثلاثاء 24-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:22 م
Advertisements
اسعار الذهب الثلاثاء 24-9-2019 في السعوديةارتفاع محتمل
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية

 الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019  في السعودية

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 137.73 ريال، والذهب "عيار21"، 160.69ريال ، وسعر "عيار 24" 183.64ريال  

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 91.82 ريال  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

 

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

عيار الذهب

48.95$

183.64

 اسعار الذهب عيار 24

44.99$

168.34

سعر الذهب عيار 22

42.83

160.69

اسعار الذهب عيار 21

36.71$

137.73

اسعار الذهب عيار 18

28.56$

107.12

سعر الذهب عيار 14

24.48$

91.82

سعر الذهب عيار 12

1.522$

5.711

اسعار أوقية الذهب

341.59$

1.289

اسعار جنيه الذهب

49.084$

184.108

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية 

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

107.31

137.97

160.96

183.95

21 سبتمبر

106.78

137.29

160.17

183.05

22 سبتمبر

106.78

137.29

160.17

183.05

21 سبتمبر

106.89

137.44

160.35

183.25

20 سبتمبر

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019  في السعودية


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى السعودية سعر الذهب فى السعودية الدهب فى السعودية اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى السعودية اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى السعودية اسعار الذهب اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status