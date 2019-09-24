اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 24-9-2019.. الكوسة تسجل 6 جنيهات

حافظت اسعار الدواجن على استقرارها خلال تعاملات الاسواق المحلية اليوم الثلاثاء 24-9-2019 منتصف تعاملات الاسبوع وتواصل اسعار الخضروات والفاكهة استقرارها خلال تعاملات الفترة الحالية خاصة مع اختلاف الموسم وظهور المحاصيل الجديدة وننشر فيما يلي تحديث جديد لاسعار الخضروات والفاكهة بحسب ما جاء في سوق العبور للجملة وجاءت على النحو التالي:





أسعار الخضروات اليوم في الاسواق

سجلت أسعار الكوسة بين 4- 6 جنيهات للكيلو

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيها

سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه

سعر كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه

سجل سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات

سجل الباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات

سجل سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها

سجل الخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو

سجل سعر القلقاس 4-7 جنيها

سجل سعر الثوم بين 4-8 جنيهات

تراوح الخيار بين 3-8 جنيهات.





اسعار الفاكهة اليوم





سعر كيلو المانجو بين 15 و40 جنيهًا على حسب النوع

سعر كيلو العنب بين 8 و12 جنيهًا.

وصل سعر كيلو البرقوق إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 و7 جنيهات.

وصل سعر كيلو الشمام في إلى 5 جنيهات.

بلغ سعر الكيلو الخوخ 15 جنيها.

بلغ سعر الكرز 40 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الجوافة لـ7 جنيهات.

سعر كيلو الكاكا 18 جنيها.

وصل سعر كيلو الرمان إلى 8 جنيهات.

بلغ سعر كيلو التين البرشومي 10 جنيهات.

وصل سعر كيلو البلح الأصفر إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر التفاح المستورد بين 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو.







