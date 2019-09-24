خطط لها قيادات بـ"لواء الثورة".. التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال السيسي بالمعمورة

تعد الاغتيالات أحد الطرق المشهورة للتخلص من القادة والزعماء، وقد عرفت مصر الاغتيالات منذ قديم الأزل وحتى الآن -على يد جماعة الإخوان-، وكان أخرها محاولات الاغتيال التي تعرض لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





فبالأمس عرض الإعلامي "عمرو أديب" تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن الرئيس من أكثر الرؤساء المطلوب اغتيالهم، وتم التخطيط لاغتياله أكثر من مرة، وكانت هناك محاولة عام 2015.





وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي" مصر، أنه في عام 2015 تم رصد معلومات بالتخطيط لاستهداف الرئيس في منطقة المعمورة، وتم جمع المعلومات حتى تم القبض على شخص تابع لتنظيم لواء الثورة، واعترف بوجود اثنين يستأجران شقة في إحدى العمارات القريبة من استراحة المعمورة".





كما تابع: "تم القبض على الفردين، ومعهما كاميرات في العمارة التي تبعد عن الاستراحة مسافة كيلو ونصف، وتم كشف محادثاتهم مع بعض الأتراك"، مشيرًا إلى أنه "بالفعل تم إطلاق نار واستشهد ضابط".





كيف تم تعقب الرئيس؟

"وحدة سكنية تبعد عن استراحة الرئيس نحو 1500 متر" كانت تلك المساحة هي المستخدمة في مراقبة تحركات الرئيس، وفقاً لما أكده المتهمين في تحقيقات النيابة، حيث رُصد فردين وهما محمود هاني، وأحمد إمام جاد نجم، وألقي القبض عليهما، كانا يراقبان تحركات الرئيس السيسي لاغتياله من عمارة في المعمورة تقترب من الاستراحة.





وفي حديث "أديب" بالأمس عرص تفاصيل الوحدة السكنية التي استخدمها الإرهابيان لمراقبة استراحة المعمورة، وحينها رفض الرئيس بشكل قاطع كشف أية معلومات حول تحركاته وكذلك أسرته وأصبحت حركتهما محدودة للغاية لاعتبارات أمنية، خاصة وأن استراحة المعمورة تعود إلى عهد الخديوي إسماعيل.



