خبير: الأسهم المصرية "ببلاش" اليوم والأكثر جذباً للإستثمار بعد التراجعات الحادة

قال سيد أبو حليمة خبير أسواق المال أنه ، بعد تراجع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء ، اصبحت أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية حاليا جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب لأن سعر أسهم البورصة يعتبر "ببلاش" مقارنة بالأسواق العالمية وأسواق منطقة الخليج





وأوضح الخبير من خلال تصريح خاص ل" فجر " أن البورصة المصرية تعتبر حاليا سادس أرخص سوق بين الأسواق العالمية وثالث أرخص سوق بين الأسواق العربية بعد سوق دبي وعمان ، وتتصدر البورصة المصرية تتصدر منطقة الشرق الأوسط من حيث نمو أرباح الشركات المدرجة فيها





ونصح الخبير ، بالإستثمار حاليا فى البورصة المصرية لآنها تعتبر وعاء ادخار أكثر ربحية من شهادات البنوك الادخارية بسبب وجود عوائد على الإستثمار قد تكون أعلى من البنوك من خلال مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح فالمستثمر يمكن استثمار أمواله فى سهم ما ثم يتخلص منه ببيعه بمجرد جنى أرباحه فى وقت أسرع.





وأشار الي أن ، الإستثمار فى البورصة المصرية الأن يعد من أكبر الفرص الإستثمارية التى لا يراها كثيرون بسبب تأكل القوى الشرائية للدخول والتحوط ضد إرتفاع الأسعار وذلك بتراكم الإدخار من خلال الإستثمار فى سوق الأسهم على المدى البعيد.





كما نصح ، بالاستثمار طويل الأجل فى البورصة المصرية لآنه يمكن للمستثمرين من تحقيق عوائد مجزية من خلال تأسيس محفظة استثمارية تضم مجموعة متنوعة من الأوراق المالية فتنويع الاستثمارات يؤدى إلى تقليل عنصر المخاطرة بشأن التذبذب وتغير اتجاهات السوق





ومن أهم الاسهم التي نصح الخبير بشرائها بداية من يوم الثلاثاء هي :





1- HRHO المجموعه الماليه هيرمس القابضه شراء قرب دعمه 17.49 ومقاومتة 19.10 باختراقها سيكون هدف البيع 19.92

2- OCDI سوديك السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار شراء قرب دعمه 14.22 ومقاومتة 15.50 باختراقها سيكون هدف البيع 16.40

3- CLHO شركة مستشفي كليوباترا شراء قرب دعمه 5.60 ومقاومتة 6.20 باختراقها سيكون هدف البيع 6.50 ثم 6.78

4- EGTS المصرية للمنتجعات السياحية شراء قرب دعمه 2.52 ومقاومتة 2.85 باختراقها سيكون هدف البيع 3.04

5- CIRA القاهرة للإستثمار والتنمية العقاريه شراء قرب دعمه 11.50 ومقاومتة 12.50 باختراقها سيكون هدف البيع 13.48

6- ADIB مصرف أبو ظبي الأسلامي شراء قرب دعمه 11.12 ومقاومتة 12.15 باختراقها سيكون هدف البيع 13.54

7- CICH سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية شراء قرب دعمه 7.46 ومقاومتة 8 باختراقها سيكون هدف البيع 8.66













المؤسسات تضغط بشدة علي السوق المصري

وأوضح الخبير، أن المؤسسات تحاول محاولات مضنية ومستميتة على كسر كل الدعوم والبيع والضغط بمنتهى القوة على التجارى لتهبيط السوق المصري بهدف نشر نظرة سلبية للخارج عن الاقتصاد المصري ولكن أصبح الارتداد وشيك لا محالة وخصوصا من قبل الدعم القوي جدا 13212 نقطة ، خصوصا بعد مطالبة البورصة المصرية الشركات المتداولة بالإفصاح عن أي أحداث سلبية جوهرية من شأنها التأثير على أدائها السلبي

وكان رد غالبية الشركات ، أنه لا توجد أي أحداث سلبية من شأنها التأثير على أداءها السلبي وتحقيق قيعان تاريخية ، حتي مع اعلان بإغلاق شركة توماس كوك البريطانية أمس أكدت غالبية الشركات العاملة في نشاط الاستثمار السياحي مثل شارم دريمز وجولدن كوست ، ورواد السياحة ، ورواد مصر للاستثمار السياحي ، عدم تأثرها وختم قائلاً " لماذا كل هذا التهبيط المتعهد والذي يضر بسمعة الاقتصاد المصري ويؤثر تأثير مباشر علي الاستثمارات الموجودة في مصر"



