تعرف على مجهود أمن المنافذ خلال ٢٤ ساعةً

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:





فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا تهريب.. أبرز ما ضبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع– تبغ خام– مواد غذائية- هواتف محمول- حديد خردة- شاشات عرض مفككة- بطاريات ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (1،627،235 مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسة وثلاثون جنيهًا).





فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصرى (2.437.392 إثنين مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وإثنان وتسعون جنيهًا).





فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (46) قضية ومخالفة متنوعة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1255) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية ضبط خلالها كمية من مخدرى (الحشيش- الكوكايين).

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (256) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.





يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





وفي شهر ابريل الماضي افتتحت وزارة الداخلية 132 منفذ أمان على مستوى الجمهورية؛ لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد – وأهلا رمضان"؛ لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.





ومن أبرز المنافذ 2 منفذ بحي الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، و2 منفذ بشارع مسيلمة بن الوليد بمنطقة غبريال بالإسكندرية، ومنفذ بالسوق التجارى لإسكان الشباب بمدينة الشروق بالقاهرة، منفذ بالحى العاشر مدينة نصر أمام موقف سوق العاشر بالقاهرة، ومنفذ متكامل بميدان الساعة بشارع النزهة بمدينة نصر القاهرة.





ومنفذ بمدخل سوق السيارات بالحى العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، منفذ متكامل بميدان محطة مصر بالإسكندرية، شارع المنصورية بحى الجمالية بالقاهرة، شادر لحوم طازجة بحى زهراء العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، منفذ متكامل أمام موقف سوق العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، تطوير المنفذ الكائن بجوار محطة مصر بالإسكندرية.



