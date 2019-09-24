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تفاصيل مشاركة السيسي في عشاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي بنيويورك (فيديو)

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:00 م
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تفاصيل مشاركة السيسي في عشاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي بنيويورك (فيديو)
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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عرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد جانب من نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

حيث شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية، وصناديق الاستثمار، وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة، في مدينة نيويورك.

وقد صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح االسيسي قد أعرب عن ترحيبه باللقاء مع أعضاء الملجلس، والأمر الذي يجسد روح التعاون بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أكد الرئيس السيسي، على حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، مع مجتمع رجال الأعمال، والشركات الأمريكية، مشددا على أهمية الاستثمارات المشتركة، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء، بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية قناة السويس، والتي تتضمن عدد من المشروعات اللوجيستية الكبرى، وهو ما يوفر للشركات الأمريكية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر فرص استثمارية جيدة.

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