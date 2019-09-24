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حفظ التحقيقات في واقعة انتحار موظفة حرقا بـ"15 مايو"

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
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حفظ التحقيقات في واقعة انتحار موظفة حرقا بـ15 مايو
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داليا عادل
 
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قررت نيابة حلوان حفظ التحقيقات، فى واقعة انتحار موظفة بإحراق نفسها بالبنزين فى منطقة 15 مايو، بعد التأكد من عدم وجود شبة جنائية.

وكشف التقرير الطبى للمتوفية فى وقت سابق أنها تبلغ من العمر 35 سنة بها، وتفحم الجسد بالكامل مما أدى الى وقف الأنشطة الحيوية ممأدى إلى وفاتها فى الحال.

كما أمرت النيابة العامة المباحث فى وقت سابق بالتحريات حول الواقعة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول موظفة جثة هامدة وبالانتقال والفحص تبين إشعال المتوفية النار في نفسها باستخدام البنزين بسبب خلافات مع زوجها.

وأخطر اللواء محمدمنصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

ووقعت الكثير من حالات الانتحار فى الأونة الأخيرة مثل انتحار شاب في محطة مترو جامعة القاهرة منذ أيام قليلة.

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه في تمام الساعة 10:10 صباحا وأثناء دخول قطار رقم 160 رصيف محطة جامعة القاهرة باتجاه شبرا الخيمة بالخط الثاني، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يلقي بنفسه أمام القطار ولم يتمكن القائد من تفاديه مما أدى إلى دهسه.

وانتقلت فرق الطوارئ بالمحطة إلى مكان الحادث وتم رفع الجثة من على السكة بمعرفة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة، مضيفا أنه تم تسيير حركة القطار بتأخير 10 دقائق فقط.

وأكد البيان، أنه جرى تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق.

وأعلنت الشركة في بيانها أن حركة القطارات تعمل بانتظام وبشكل طبيعي بخطوط المترو.
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