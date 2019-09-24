بفستان أصفر كات.. ظهور جديد لـ آيتن عامر على "انستجرام"

نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" ظهرت فى الصورة وهى ترتدى فستان كات باللون الأصفر، تركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت ميك أب رقيق يتناسب مع إطلالتها الرائعة.





مشاركة آيتن فى رمضان





يشار أن آيتن خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بثلاث مسلسلات هما" شقة فيصل "،" طلقة حظ "،" ابن أصول "وحققت من خلالهما نجاحا كبيرا.





وصرح أيتن مؤخرا عند حلولها كضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة القديرة إسعاد يونس :إنها كانت سعيدة الحظ لإذاعة أكثر من عمل لها خلال الموسم الرمضانى الماضي، وكان من أقرب هذه الأعمال لقلبها مسلسل "شقة فيصل"، وأضافت أنها تراعي في اختيار أدوارها التنوع بين الأدوار والشخصيات التى قدمتها من قبل ،كما قالت أيضا :" أنا وأختي وفاء نرفض الكثير من الأعمال التي تهدف للربح أكثر من إعلاء القيم والأخلاق والمبادئ، فهدفنا القيم والمبادئ لا الفلوس".





تعاون آيتن مع شقيقتها وفاء عامر في الطوفان





يذكر أن آيتن ووفاء تعاونا معا فى مسلسل الطوفان، وهو من تأليف وائل حمدي، محمد رجاء، إخراج خيري بشارة، وبطولةماجد المصري، وفاء عامر، عبير صبري، فتحي عبد الوهاب،أحمد زاهر، روجينا، ايتن عامر.





غضب آيتن من والد الطفلة الفلسطينية

انتشر مؤخرا فيديو لأب فلسطينى قام بضرب ابنته بقسوة ، وآثار ذلك الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي،ونشرت آيتن تغريدة من خلال حسابها الرسمى على موقع "تويتر "كتبت فيها :"إن يكون ليك طفل دى نعمة كبيرة أوى ورزق عظيم من ربنا بس للأسف من بعد كذا فيديو شفتهم لآباء وأمهات مش مقدرين النعمة دى بدعى من ربنا ميكتبش الرزق ده لأى حد مش هيصونه وحسبي الله ونعم الوكيل ربنا منتقم جبار ".



