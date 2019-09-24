وزير الثقافة ومحافظ الفيوم يتابعان تدريبات "ابدا حلمك" ويشهدان طقوس الإشارات





عبد الدايم: "أبدا حلمك" أكدت خصوبة أرض مصر الإبداعية

جوائز طقوس الإشارات تعلن عودة الروح لفرق قصور الثقافة

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء عصام سعد محافظ الفيوم يرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة تدريبات ورشة ابدأ حلمك المجانية الهادفة الى إعداد وتدريب الموهوبين على مختلف الوان فنون المسرح وذلك بقصر ثقافة الفيوم ، كما شهدا عرض طقوس الاشارات والتحولات للفرقة المسرحية التابعة للقصر والتى حصلت على عدة جوائز وشهادات تميز من الدورة ١٢ للمهرجان القومى للمسرح المصرى.

قالت عبد الدايم ان ورشة ابدا حلمك منذ انطلاقها العام الماضى نجحت فى استقطاب واكتشاف مجموعة مواهب ضخمة من مختلف الفئات العمرية فى المحافظات لتؤكد خصوبة ارض مصر الابداعية واشارت ان الواعدين الجدد تم اعدادهم وتاهيل طاقاتهم لاثراء مجال فن المسرح باعتباره احد ادوات الارتقاء بالوعى وتنمية وتطوير المجتمع ، وفي سياق متصل اعلنت وزير الثقافة الفخر بحصول فرقة قصر ثقافة الفيوم على عدد من جوائز الدورة ١٢ من المهرجان القومى للمسرح عن عرض طقوس الاشارات والتحولات والذى جاء بمثابة اعلان عن عودة الروح لفرق قصور الثقافة بعد الجهود المبذولة لتفعيل دورها تجاه المجتمع ، كما قدمت التهنئة لاعضاء الفرقة مشيدة بمستواهم الفنى المتميز.

واوضح الدكتور احمد عواض ان ورشة ابدا حلمك فى محافظة الفيوم تقدم للالتحاق بها ٦٠٠ شاب وفتاة تم اختيار ٥٠ منهم لصقل موهبتهم ، ونوه انها احد الانشطة التى تساهم بها قصور الثقافة فى خلق جيل جديد من المبدعين واهدائهم الى ساحة فن المسرح فى مصر.

من جانبه قال المخرج عادل حسان ان الورشة تستمر لمدة ثلاثة اشهر يتم خلالها التدريب على كافة الوان الفنون المسرحية حتى موعد عرض التخرج كما يتم خلال تلك الفترة اطلاعهم على اعمال المسرح العالمي واصفا خريجيها بدم جديد يضخ إلى شرايين فن المسرح.

يذكر أن التدريب بورشة ابدأ حلمك يتم على ثلاثة مراحل الاولى تستكشف قدرات ومواهب المتدربين وقياس قدرتهم على العمل الجماعي ، اما الثانية تهدف الى استخدام المفاهيم النظرية والتدريبات العملية لصياغة مقاطع مسرحية قصيرة قائمة في معظمها على الارتجال ، وتضم المرحلة الثالثة التدريب على العروض الحية وهو ما يسمى بعروض التخرج وتهدف إلي إختبار قدرات المتدربين علي تطبيق المهارات الفنية المكتسبة.

اما عرض طقوس الإشارات والتحولات عن قصة للكاتب السوري سعد الله ونوس ومن إخراج سامح الحضري ونال عدة جوائز فى الدورة ١٢ من المهرجان القومى للمسرح المصرى هى جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، جائزة التمثيل الأولي (نساء) للفنانة جيهان رجب ، جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأداء المتميز في التمثيل للفنان محمود عبد المعطي وشهادة تميز في التمثيل للفنان حسام خالد وتدور احداثه خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر بسوريا في عهد الوالي ناشد راشد باشا وخلافه مع مفتي الشام وكبير الأشراف عبد الله، حيث تتصاعد الاحداث لتظهر خفايا النفوس والرغبات التى تتخفى بقناع الأخلاق.





العرض بطولة بطولة محمود عبدالمعطي ، جيهان رجب ، محمد طرفاية ، حسام خالد ، مصطفى محمد ، أسامة الغمري ، دينا السواح ، إضاءة محمد الغمري ، موسيقى والحان محمد شحاتة ، وديكور وملابس شيماء عبدالعزيز .