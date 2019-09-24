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خبير مصريات: طريقة اكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون" كانت مثيرة للعالم أجمع (فيديو)

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
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خبير مصريات: طريقة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون كانت مثيرة للعالم أجمع (فيديو)
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رقية جمال
 
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قال الدكتور بسام الشماع، خبير علم المصريات، تعقيبًا على كون معرض توت عنخ آمون بباريس الأكثر استقبالًا للزوار في تاريخ فرنسا، إن من بين أسباب شهرة مقبرة الملك توت عنخ آمون رقم 62 في وداي الملوك، والتي تم اكتشافها في نوفمبر 1922، أنها كانت من المقابر النادرة في وادي الملوك التي اتكشف فيها تقريبًا جميع آثارها، ووصل عدد القطع في واحدة من المقابر الصغيرة في وادي الملوك 5398 قطعة، كل قطعة فيها متفرده.

وأضاف "الشماع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف آثار للملك توت عنخ آمون خارج مقبرته في المعابد وغيره، ولكنها لم تكن بنفس عدد القطع الآثرية الموجودة في مقبرته.

وشدد خبير علم المصريات، على أن طريقة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون كانت مثيرة للعالم أجمع، حيث كان هناك طفل يعمل مع فريق المنقبين عن المقبرة، وجد درج فقال لرؤسائه، وأخبروا عالم الآثار والمتخصص في تأريخ مصر القديمة البريطاني هوارد كارتر، الذي ظل لسنوات ينقب عن المقبرة وفشل، وقام بفتح هذه المقبرة.

ومن الجدير بالذكر، أن القائمون على تنظيم معرض "توت عنخ آمون.. كنز الفرعون" في باريس الذي أغلق أبوابه الأحد الماضي، قد أعلنوا أن المعرض أصبح الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص.
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