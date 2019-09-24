خبير مصريات: طريقة اكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون" كانت مثيرة للعالم أجمع (فيديو)
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور بسام الشماع، خبير علم المصريات، تعقيبًا على كون معرض توت عنخ آمون بباريس الأكثر استقبالًا للزوار في تاريخ فرنسا، إن من بين أسباب شهرة مقبرة الملك توت عنخ آمون رقم 62 في وداي الملوك، والتي تم اكتشافها في نوفمبر 1922، أنها كانت من المقابر النادرة في وادي الملوك التي اتكشف فيها تقريبًا جميع آثارها، ووصل عدد القطع في واحدة من المقابر الصغيرة في وادي الملوك 5398 قطعة، كل قطعة فيها متفرده.
وأضاف "الشماع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف آثار للملك توت عنخ آمون خارج مقبرته في المعابد وغيره، ولكنها لم تكن بنفس عدد القطع الآثرية الموجودة في مقبرته.
وشدد خبير علم المصريات، على أن طريقة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون كانت مثيرة للعالم أجمع، حيث كان هناك طفل يعمل مع فريق المنقبين عن المقبرة، وجد درج فقال لرؤسائه، وأخبروا عالم الآثار والمتخصص في تأريخ مصر القديمة البريطاني هوارد كارتر، الذي ظل لسنوات ينقب عن المقبرة وفشل، وقام بفتح هذه المقبرة.
ومن الجدير بالذكر، أن القائمون على تنظيم معرض "توت عنخ آمون.. كنز الفرعون" في باريس الذي أغلق أبوابه الأحد الماضي، قد أعلنوا أن المعرض أصبح الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص.
Advertisements
- معلومة تاريخية حول مقبرة توت عنخ آمون
- باريس تستقبل "الملك توت عنخ آمون" بعد غياب 50 عامًا
- الصحف العالمية تصنف معرض "الملك الذهبي" الأفضل عالميًا لعام 2019
- نكشف سر تضارب عدد قطع معرض توت عنخ آمون من 166 لـ 149 قطعة
- زاهي حواس: 10 ملايين دولار عائدات مصر من معرض "آمون"
- زاهي حواس: شائعة مقتل توت عنخ آمون ليس لها أساس من الصحة
- عملية خاصة لحماية "التابوت المُذهَّب" للملك توت عنخ آمون
- تعرف على كنز الملك توت عنخ آمون وكيف تعرض للمؤمرات على مدار حكم مصر "صور"
- ماذا قال البرلمان عن زيارة 1.3 مليون لـ "توت عنخ أمون" بباريس؟
- "حواس" يشهد افتتاح متحف مستنسخات لآثار "عنخ آمون" في البرازيل
المزيد عن: معرض توت عنخ آمون فرنس خبير علم المصريات أخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر