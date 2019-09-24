"جريزمان" يختفي خارج الـ "كامب نو"
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
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الفجر الرياضي
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لا يرتقي أنطوان غريزمان إلى مستوى التوقعات التي جاءت مع انتقاله الثمن من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة.
لقد كلف الفرنسي بلوجرانا 120 مليون يورو في يوليو وبدأ كل مباراة هذا الموسم ومع ذلك ، لم يكن له تأثير كبير جدًا وله شكل بعيدا عن كامب نو هو مدعاة للقلق.
جاءت كل أهدافه بألوان بلوجرانا في الفوز 5-2 على ريال بيتيس في كامب نو في أغسطس ، لكنه شارك بالكاد ضد نادي أثليتيك في بلباو أو أوساسونا في بامبلونا أو غرناطة في الأندلس رأى شركاؤه المهاجمون يذهبون ويذهبو.
وكان لذلك تأثير سلبي على قدرته على الاستقرار في تشكيلة الفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي قضوا وقتًا طويلاً في العمل مع الإصابات ، في حين غادر رافينيا بالنسبة إلى سيلتا فيجو ، بالنسبة إلى هذا اللاعب ذو الخبرة ، عليك أن تطلب المزيد من جريزمان.
كان انستو فاتي أفضل منه ضد غرناطة ويمكن أن تكون هناك أسئلة جدية حول مكان جريزمان في الفريق في حالة عرض عروضه البعيدة لا تلتقط.
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