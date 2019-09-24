اليمن: ميليشيات الإخوان يسرقون محلا تجاريا بأبين

نهبت ميليشيا مسلحة تابعة لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين باليمن، مركزاً تجارياً بمحافظة أبين.

وأضافت المصادر، أن مجاميع مسلحة من ميليشيا الإخوان، اقتحمت ونهبت "سوبر ماركت" بمدينة المحفد، تحت تهديد السلاح، في أحدث واقعة نهب تنفذها في المنطقة التي تسيطر على أجزاء منها.

في السياق، قال سكان محليون، إن مسلحين على متن أطقم عسكرية تتبع "الشرعية"، داهموا منزلاً لمواطن في مدينة شقرة الساحلية، واختطفوه بذريعة "البحث عن مطلوب".

ويشكو المواطنون بمحافظة أبين من أعمال مداهمات وسلب ونهب للممتلكات العامة والخاصة تقوم بها ميليشيا إخوانية تابعة للشرعية بقوة السلاح.

عملية السهم الذهبي

بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.

عاصفة الحزم

وتعتبر عاصفة الحزم إعلان بداية العمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن، حيث جاءت العمليات بعد طلب تقدم به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإيقاف الحوثيين الذين بدأوا هجوماً واسعاً على المحافظات الجنوبية، وأصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة عدن، التي انتقل إليها الرئيس هادي بعد انقلاب 2014 في اليمن.

عملية إعادة الأمل

هذا وكانت قد أعلنت قيادة التحالف نهاية عملية عاصفة الحزم في 21 أبريل 2015، وبدء "عملية إعادة الأمل".





وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية، أن عاصفة الحزم أزالت التهديدات الموجهة إلى المملكة، بعد أن تمكنت من تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية.



