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ماثيو "الإبن العاق" يحتفل بفوز ميسي بجائزة أفضل لاعب 2019 على طريقته الخاصة 

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:56 ص
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ماثيو الإبن العاق يحتفل بفوز ميسي بجائزة أفضل لاعب 2019 على طريقته الخاصة 
ميسي مع ماثيو
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محمد علي
 
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ماثيو أو "الأبن العاق" كما يلقب في عالم السوشيال ميديا دومًا، حيث إشتهر أصغر أطفال ميسي دومًا بلقطاته المثيرة للجدل أثناء مشاهدة المباريات رفقة والده "ليونيل ميسي"، لدرجة أن ميسي نفسه قد علق على هذا الأمر، وقال بأن ماثيو يشجع الفرق الأخرى التي تلعب أمام برشلونة ليستفز شقيقه الأكبر تياجو.

ولكن هذه المرة، خرج ماثيو ميسي عن المألوف، وأظهرته كاميرات وسائل الإعلام وهو يحتفل رفقة والده ليونيل ميسي بشكل هيستري بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019. 

وظهر "ماثيو ميسي" رفقة والده في حفل جائزة أفضل لاعب في العالم والذي أقيم في ميلانو، وبعد تسلم ميسي الجائزة، كان ماثيو في إنتظاره في الممر، ليذهب في محاولة خطف الجائزة من بين أيدي والده، ولكن ميسي ظل متمسك بالجائزة ورفض إعطائها إلى ماثيو.

يذكر أن ليونيل ميسي كان قد نجح في أن يحصد لقب وجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019، وذلك بعدما تحصل على 46 نقطة في نتائج التصويت، متفوقًا على كلًا من الهولندي فيرجيل فان دايك، والذي تحصل على 38 نقطة، وكذلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي تحصل على 36 نقطة في التصويت.

وبهذه الجائزة، نجح ميسي في أن يكون أول لاعب من برشلونة يخطف هذا اللقب، وذلك في النسخة الرابعة للجائزة، حيث هيمن ريال مدريد عليها في الثلاث نسخ الماضية، فاز كريستيانو رونالدو بها مرتين، ومرة ذهب لقائد كرواتيا لوكا مودريتش.
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