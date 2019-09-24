"البورصة" تعمق خسائرها والمؤشر الرئيسي يهوي2.12% بمستهل جلسة الثلاثاء

هبطت مؤشرات البورصة المصرية، لشكل جماعي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع ، وعاد المؤشر الرئيسي للبورصة للهبوط بنسبة 2.12% بضغط من مبيعات العرب والأجانب والتي وصلت في تلك اللحظة من التعاملات الي 3.1 مليون جنيه و33.2 مليون جنيه ، و فقد رأس المال السوقي نحو 9 مليار جنيه وصولاً عند 685.1 مليار جنيه





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 134621 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 494.8 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 1316.04 نقطة.





أخبار البورصة المصرية يوم الأثنين 24-9-2019

ختتمت البورصة المصرية جلسة أمس الأثنين ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ،بضغوط مبيعات الأجانب ، والتي أستمرت طوال الجلسة رغبة في تحقيق الأرباح التي تم شرائها بالأمس ، وتأثرو أيضاً بإفلاس مجموعة توماس كوك السياحية ، ورغم تراجع المؤشرات الا أن قيم التداولات قد إرتفعت الي 1.2 مليار جنيه ، وعلي الجانب الأخر فقد رأس المال السوقي نحو 8.2 مليار جنيه ليغلق عند 694.1 مليار جنيه

مؤشرات البورصة المصرية

هبط مؤشر "إيجى إكس 30" هبوطاً عنيفاً جداً بنسبة تراجع 1.47% ليصل إلى مستوى13753.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 499.9 نقطة، وتوالت التراجعات لتلحق بمؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى .1344.6 نقطة.



تداولات البورصة المصرية

وبلغ حجم التداول على الأسهم 336.4 مليون ورقة مالية بقيمة1.2 مليار ، عبر تنفيذ 31.9ألف عملية لعدد 178 شركة، وارتفعت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

ومالت صافى تعاملات الأجانب للبيع بقيمة 307.8 مليون جنيه، ، فيما مالت صافى تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 297.1 مليون جنيه 10.7علي التوالي .



