تكريم المتفوقين من أبناء العلميين وأوائل كلية العلوم بنقابة العلميين في قنا

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شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي الاحتفالية التي نظمتها نقابة العلميين بمقر النقابة بقنا، لتكريم أوائل الشعب بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي للعام الدراسي 20182019 والفائقين من أبناء العلميين بالشهادات العامة المختلفة.



وجاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور السيد عبد الستار المليجي النقيب العام للعلميين والدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم وعليان عبد الوهاب، نقيب العلميين بقنا، إلى جانب لفيف من رجال العلم بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.



استثمار الدولة في العقول



أكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن كل ما ينفق من الدولة على التعليم من برامج ومعامل وانشاءات مختلفة ودرجات وظيفية ورواتب وغيرها لدعم منظومة التعليم وإعداد المواطن وهو ما يعد استثمار الدولة في العقول كما أن دور الجامعة هو اعداد المواطن الصالح، وأشاد رئيس الجامعة بخريجي كلية العلوم التي تعد مدرسة الانضباط والجد والاجتهاد.



قادة المستقبل:



وأكد الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، أن هذا التكريم يعد أبسط ما يمكن تقديمه لهؤلاء المتفوقين حتى يشعروا بقيمة ما قدموه وتقدير الجميع لهم كما قدم تحيته لأولياء أمور هؤلاء الطلاب الذين اهتموا بأبنائهم وساهموا في تفوقهم، واضاف أن هؤلاء الطلاب هم قادة المستقبل ولابد من غرس حب الوطن في قلوبهم.



قيمة الوطن



وأكد الدكتور السيد عبد الستار المليجي النقيب العام للعلميين على قيمة الوطن الذي نعيش فيه والأمن والطمأنينة التي تتوفر في مصر عن غيرها من بلاد العالم، كما أشاد بكلية العلوم وما تقدمه من خدمة للمجتمع بأكمله من دفع الضرر عن الأفراد وجلب المنفعة لهم كما انها جزء هام في تقدم الأمم.



دبلومات بكلية العلوم



وأشار الدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم، أن الكلية متشعبة في كل مكان وتدرس موادها في 13 كلية، وتقدم 7 دبلومات دراسية لفتح مجال العمل داخل قنا وخارجها مؤكدًا سعادته بتفوق أبناءه طلاب كلية العلوم.



كلمات الترحيب



كما قدمت مجموعة من الكلمات الترحيبية من الدكتور عليان عبد الوهاب نقيب العلميين بقنا ورضا رسلان مدير الادارة التعليمية بقنا والدكتور ناصر بركات وكيل ثان النقابة العامة للعلميين والدكتور تجتو حبيب نقيب العلميين بسوهاج ومحمد حسن العجل وكيل نقابة العلميين بقنا والمهندس ثروت الدالي امين صندوق النقابة.



تكريم أوائل الشعب



وفى نهاية الحفل تم تكريم أوائل الشعب بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي للعام الدراسي 20182019 والفائقين من أبناء العلميين بالشهادات العامة المختلفة كما تم تكريم الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق وعدد من الحضور.

