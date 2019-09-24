العراق: قصف صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفادت السلطات الأمنية العراقية، بإطلاق صاروخين باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء في بيان سلطات الأمن العراقية أن أحد الصاروخين "انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة".

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني الحكومة العراقية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

وسقط صاروخ أطلق من شرق بغداد في نفس المنطقة في مايو، قرب السفارة الأمريكية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه أيضا.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجمات وقعت مؤخرا، منها الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 سبتمبر، لكن طهران تنفي الاتهام. ويقول البلدان إنهما لا يريدان الحرب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل جنديان تركيان، بهجوم في شمال العراق، محمّلة عناصر حزب العمال الكردستاني المسؤولية.

وأفادت الوزارة أن الجنديين قتلا بعدما "انفجرت عبوة ناسفة زرعها إرهابيون انفصاليون من حزب العمال الكردستاني لدى مرور قافلة إمدادات".

وينتشر الجنود الأتراك في شمال العراق منذ مايو في إطار عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في أنقرة.

ونفّذ حزب العمال تمرداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وتتمركز قيادة حزب العمال الكردستاني العسكرية في جبال قنديل ومناطق أخرى في شمال العراق.

وتصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون المجموعة على أنها "منظمة إرهابية".

تسعى السلطات التركية، إلى اعتقال السياسي المعارض المؤيد للأكراد السجين صلاح الدين دميرطاش في القضية ذاتها التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات.

وفي 2 سبتمبر، أمرت محكمة أنقرة بالإفراج المشروط عن المؤسس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والمتهم بارتكاب تهم متعلقة بالإرهاب.