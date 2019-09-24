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ميسي: لقد خرجت عن الملاعب لمدة شهرين وأفتقر إلى الإيقاع

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
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ميسي: لقد خرجت عن الملاعب لمدة شهرين وأفتقر إلى الإيقاع
ميسي
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كانت ليلة الاثنين سعيدة مع ليونيل ميسي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في فيفا للرجال ، لكنه قضى وقتًا محبطًا فيها مؤخرًا بسبب الإصابة التي أبقته خارج بداية موسم 2019/20.

قدم 10 مباراة بديلة لبرشلونة في الأسبوع الماضي ، ولكن لا يزال غير مائة في المائة ، وبعد أن تحدث في المنصة حول مقدار الجائزة بالنسبة له ، تحدث أيضًا عن مشكلات اللياقة في حفل توزيع الجوائز.

"وقال ميسي: "لقد عجزت عن اللعب لمدة شهرين وألاحظ ذلك. أشعر بالإرهاق والثقل وأفتقر إلى الإيقاع. لقد تحدثوا إلي عن خطورة الإصابة."

وتابع : "لقد بدأنا بشكل سيئ ونكافح من أجل خلق اللعب والفرص إنها مجرد البداية ، لكن علينا أن نرد الآن. لم يعد هناك وقت ونحن يجب أن نحسن الكثير ، نحن على دراية بذلك.

أضاف: "إنه شيء جماعي." ليس لدي شك في أننا سنحسن  وانستو فاتي  لديه حصل ميسي على دقائق في غياب ميسي وسعد اللاعب الأرجنتيني برؤية اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا في حالة جيدة .

وأكمل: "لقد أعجبت به في اليوم الأول الذي رأيته يتدرب فيه ثم كان يلعب معنا ، لقد نوعية جيدة نحن بحاجة إلى الذهاب معه قليلًا وعدم الضغط عليه."

واختتم: يجب أن نساعده ونذهب ببطء حتى لا تمنعه ​​الطنانة من حوله من النمو ، لأنه لديه ما يلزم ليكون لاعب رائع. "

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