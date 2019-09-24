دورات مخفضة وتدريب الأوائل.. تعاون علمي بين جامعة جنوب الوادي ونقابة العلميين

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استقبل الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، الدكتور السيد عبد الستار المليجي، النقيب العام للعلميين على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور ناصر بركات، وكيل ثان النقابة والدكتور عبدالوهاب عليان، نقيب العلميين بقنا والدكتور محمد محجوب، عزوز عميد كلية العلوم.



وقدم نقيب العلميين التهنئة للدكتور يوسف الغرباوى، بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي.



وتناول اللقاء إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين الجانبين يتم بمقتضاه تدريب أوائل الطلاب بكافة شعب كلية العلوم على الأجهزة البحثية العلمية بالمركز العلمي بالنقابة نظريًا وعلميًا بالمجان ولمدة أسبوع، وكذلك عقد دورات تدريبية للخريجين بتخفيض 50 %، إلى جانب مناقشة كافة أوجه التعاون بين الجامعة والنقابة.



من جانبه رحب الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، بالتعاون مع نقابة العلميين، والذي من شأنه إعطاء دفعة قوية لطلاب كلية العلوم في تحقيق التميز والتفوق.



وأكد على دور النقابات المهنية في التنمية، معربًا عن تطلعاته إلى مد المزيد من جسور التعاون مع نقابة العلميين للعمل على خدمة الأهداف القومية لتحقيق التنمية المستدامة.



وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، في تصريحات سابقة، إن الجامعة ليست مكانًا لممارسة السياسة والأحزاب، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى سياسات الدولة.



وأشار خلال حضوره حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الصيدلة، للطلاب أن الحضور والانضباط دورهم كما أن دور الجامعة تقديم طالبها في صورة منتج جيد يفخر به الوطن.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة جنوب الوادي من الجامعات التي تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وأن المستقبل أمامها والمتوقع الكثير من قطاعها الطبي ومنه كلية الطب.



وأكد رئيس الجامعة أن هدف الجامعة هو إعداد مواطن صالح متخصص من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية لبناء وتكوين شخصية الطالب، وأشار أن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية أفردت ساعتين فراغ يوم الأحد من كل أسبوع لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.



وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اهمية مشاركة الطلاب في الانشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية التي تنظمها الجامعة ونصح طلاب الكلية بمواصلة تفوقهم الدراسي بجانب المشاركة الفعالة في الانشطة الطلابية

