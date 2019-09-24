ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حفل كورال أطفال أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش.. الليلة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:27 ص
Advertisements
حفل كورال أطفال أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش.. الليلة
أوبرا اسكندرية
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الثلاثاء، حفلا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغاني الأطفال منها: "يا حضرة العمدة" أداء جويرية حمدي نجمة برنامج ذا فويس كيدز، "ميدو" أداء كل من فيروز أيمن، ديما محمد، جنى، "أحسن ناس" أداء كل من شهد ياسر، ملك مجدي، لامار، نادين نشأت، نهر خالد، حنين شاهين، "يوم اجازتنا" و"دنجى دنجى" أداء المجموعة.

كما يقدم أطفال الأوبرا، أوبريت الليلة الكبيرة من كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي، تدريب الفنانين أيمن مصطفى، وليد سلامة، ندا غالب، مي الجبيلي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status