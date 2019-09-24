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الإفتاء: على الزوجة استشارة زوجها في فطام الطفل

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:27 ص
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الإفتاء: على الزوجة استشارة زوجها في فطام الطفل
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هدى عبدالرازق
 
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وجه شخص، سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: "هل نزول نقاط من الدم بعد أخذ حقنة يبطل الوضوء؟".

ومن ناحيته أوضح أحد علماء دار الإفتاء، عبر فيديو بثته الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، أن نزول الدم لا يبطل الوضوء عند جمهور الفقهاء، مضيفا أن نزول الدم يبطل الوضوء عند اللحنفية ولكنهم اشترطوا أن يكون الدم كثير وفاحش.

وفي سياق آخر، أشار أحد علماء دار الإفتاء، إلى أن الزوج لح حق التدخل في مسألة فطام الطفل، حيث يجب أن تستشير الزوجة زوجها في فطام طفلهما حتى لا تحدث مشكلة، وذلك ردا على سؤال إحدى المتصلات، "هل يجوز للزوج التدخل في مسألة فطام الطفل أم أنه أمر يخص الزوجة وحدها؟".

وأكد أحد علماء دار الإفتاء، أن سب الدين حرام، ومن يسب الدين عليه أن يستغفر طلبا المغفرة، ويتوب إلى الله، مضيفا: "سب الدين مصيبة، وكبيرة من الكبائر، وليس أمر سهل، ولكن لا يمكن أن نقول أن من سب الدين قد خرج من الدين"، ومن عاد إلى الله بالاستغفار والتوبة فأن الله يقبل رجوعه، ويبدل سيئاتك حسنات.

هذا وتقدم دار الإفتاء بث مباشر يوميا عبر صفحتها على دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، وتقديم الفتاوى الدينية لهم بشكل وسطي، ولا يخالف صحيح الدين.
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