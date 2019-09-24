ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انطلاق الدورة 12 لبانوراما الفيلم الأوروبي 6 نوفمبر المقبل

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:18 ص
Advertisements
انطلاق الدورة 12 لبانوراما الفيلم الأوروبي 6 نوفمبر المقبل
شعار بانوراما الفيلم الأوروبي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تنطلق الدورة الثانية عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي خلال الفترة من ٦ إلى ١٦ نوفمبر المقبل، التى يعرض خلالها أكثر من ٥٥ فيلمًا، من إنتاج كبرى شركات الإنتاج الأوروبية.

وتشهد الدورة الحالية إقامة العديد من الفعاليات التى تهدف إلى إثراء العملية الفنية مثل إقامة العديد من الحوارات واللقاءات مع العديد من الفنانين والسينمائيين المصريين والعالميين، كما تقام عدة ورش التى تهتم بتقنيات صناعة الفيلم.

وتقام العروض في سينما زاوية بوسط القاهرة وسينما الزمالك إضافة إلى الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى.

والمعروف أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني أسسته شركة أفلام مصر العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتنظمه سينما زاوية، تعرض خلاله العديد من الأفلام الروائية، والتسجيلية، والقصيرة التي أنتجت حديثًا، ونالت استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status