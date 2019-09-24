انطلاق الدورة 12 لبانوراما الفيلم الأوروبي 6 نوفمبر المقبل

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تنطلق الدورة الثانية عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي خلال الفترة من ٦ إلى ١٦ نوفمبر المقبل، التى يعرض خلالها أكثر من ٥٥ فيلمًا، من إنتاج كبرى شركات الإنتاج الأوروبية.



وتشهد الدورة الحالية إقامة العديد من الفعاليات التى تهدف إلى إثراء العملية الفنية مثل إقامة العديد من الحوارات واللقاءات مع العديد من الفنانين والسينمائيين المصريين والعالميين، كما تقام عدة ورش التى تهتم بتقنيات صناعة الفيلم.



وتقام العروض في سينما زاوية بوسط القاهرة وسينما الزمالك إضافة إلى الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى.



والمعروف أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني أسسته شركة أفلام مصر العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتنظمه سينما زاوية، تعرض خلاله العديد من الأفلام الروائية، والتسجيلية، والقصيرة التي أنتجت حديثًا، ونالت استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية.