بعد قليل.. الحكم على أبو العلا مكي في "أحداث مدينة نصر"

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تصدر بعد قليل، محكمة جنح مدينة نصر، الحكم على أبو العلا مكي، الأمين العام لنقابة محامي شمال القاهرة، من تهمة التعدي على ضباط قسم شرطة أول مدينة نصر في شهر يوليو عام 2012.



وكان سامح عاشور، نقيب المحاميين، قد طالب المحكمة بالجلسة الماضية، بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وضم المحضر الموقع عليه من العريف رجب إبراهيم من قوة القسم، ضد "مكي" وآخرين، حيث إنه ورد ذكره في التحقيقات وغير متواجد بأوراق الدعوى.



وحضر الجلسة الماضية، أبو بكر ضوة، وماجد حنا، ومحمد كركاب، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وسامح صديق، أعضاء مجلس النقابة العامة، وحسن أمين نقيب جنوب القاهرة، وهشام زين نقيب فرعية شمال القاهرة، ونادر نوري، ومحمد أبو الوفا، وزكريا رضوان، أعضاء مجلس الفرعية، وعبد العزيز راشد، عضو مجلس فرعية القاهرة الجديدة، وممدوح رمزي، المحامي بالنقض، وجمع من المحامين.



كانت قد قضت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار المعتصم بالله الجبالي، ببراءة أبو العلا عبده مكي - الأمين العام لنقابة محامي شمال القاهرة – من تهمة التعدي على ضباط قسم شرطة أول مدينة نصر.. وقامت النيابة العامة بالطعن علي الحكم والذي قبلته محكمة النقض وقررت اعادة محاكمته من جديد.



ترجع القضية إلى شهر يوليو 2012، على خلفية الأزمة التي وقعت بين المحامين وضباط قسم شرطة أول مدينة نصر؛ حيث وقعت مشاجرة بين المحامين والضباط، أسفرت عن إصابة 5 ضباط و6 محامين.



تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 25674 لسنة 2012، وتولت النيابة التحقيقات، وتم احالة المتهم ابو العلا مكي الي المحاكمة العاجلة.

