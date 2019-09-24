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الرابطة الوطنية توضح بخصوص الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح بن علي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:33 ص
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الرابطة الوطنية توضح بخصوص الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح بن علي
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محمد وليد الجموسي
 
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الوقوف دقيقة صمت قبيل انطلاق مباراة أمل حمام سوسة ونادي منزل بوزلفة لحساب الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية عشية الأحد وقد أشيع أن الدقيقة كانت ترحما على روح الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
من جانبها أوضحت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن خبر الترحم على زين العابدين بن علي لا أساس له من الصحة، وقد وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحما على روح مسير قديم بأمل حمام سوسة، بعد أن تمت مراسلة الرابطة في الغرض والحصول على موافقتها المسبقة.
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