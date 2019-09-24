تفاصيل الترشح للجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل للـبنك العربي لتونس 2020

أطلق البنك العربي لتونس بالتعاون و الشراكة مع منتدى ادب الطفل الدورة الحادية عشرة للجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل حيث فتح باب الترشح لها امام الكتاب والأدباء والمبدعين والناشئة في تونس والوطن العربي والذين بإمكانهم تناول شتى المجالات في الفن القصصي فضلا عن اسناد جائزة خاصة للقصة البيئية التى تسعى بأسلوب قصصي مرح ومشوق الى تنمية الوعي البيئي لدى اليافع العربي وتعميق روابطه بالطبيعة ومساعدته على الانتباه الى المخاطر الكبيرة والمحدقة بالبيئة وتحفيزه على الاعتناء بها ووضعت اللجنة المشرفة شروط المشاركة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني :

www.atbprixmustaphaazouz.tn

وستخصص للفائزين جائزة أولى بقيمة 8000 د ت وجائزة ثانية مقدارها 5000 د ت أما قيمة الجائزة الخاصة بالقصة البيئية فحددت ب8000 د ت كما أن هناك 3 جوائز تشجيعية بقيمة 500 د ت ستوزعلى الفائزين من الأطفال والشباب وحدد اخر اجل للمشاركة ليوم 30 نوفمبر 2019.