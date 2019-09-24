تعليق مثير من فان دايك: لا تقارنوني بميسي

تحدث الهولندي فان دايك مدافع فريق ليفربول عن تواجده في التشكيل الأفضل لعام ٢٠١٩، بعدما أعلن أمس السبت تواجده في حفل الفيفا، وعدم حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم.





وقال فان دايك في تصريحات له :"أنا سعيد للغاية لتواجدي في تشكيلة العام ، بعد العمل الشاق ، والعمل الجيد الذي وضعناه في العام الماضي".





وأضاف :"بالأمس، للأسف لم أفوز ! ولكني لا أشعر بخيبة أمل هذا هو حال كرة القدم.. الأشخاص الذين صوتوا اتخذوا القرار وعليك تقبل الأمر. هذا هو الحال".









وواصل:"لا يمكنك المقارنة بيني وبين ميسي، لأنه لاعب مختلف تمامًا ، أنا فخور لتواجدي هنا".









ميسي يكشف سر سعادته بالتتويج بجائزة الأفضل









كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن سر سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 The Best، والتي أقيمت مساء الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.









وصرح ميسي عقب تتويجه بالجائزة قائلاً: "هذه الجائزة ليست موجودة في خزانتي، لذلك كنت متحمسًا لاستلامها".









وكان ميسي قد سبق له التتويج بالجائزة 5 مرات سابقة، لكن هذه المرة الأولى التي يحصل عليها في مسمها الجديد The Best، بعدما انفصلت عن الجائزة التي كانت تقدمها مع مجلة فرانس فوتبول، ليقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتقديم هذه الجائزة في نسختها الرابعة التي حصل عليها ميسي.









بينما توج ميسي بالنسختين الأولى والثانية عامي 2016، و2017، قبل أن يحسمها النجم الكرواتي لوكا مودريتش في عام 2018.









وأضاف ميسي: "عندما يتم الفوز بألقاب جماعية، تأتي على أثرها الجوائز الفردية، لقد حدث ذلك عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا، ولكن هذا لا يحدث دائمًا، لأنه في كثير من الأحيان الأشخاص الذين يستحقون أن يفوزا لم يتواجدوا هنا، ولكن بشكل عام عندما تفوز بأشياء مهمة، تأتي هذه الجوائز الفردية".









واستطرد حديثه قائلاً: "لقد مضى وقت طويل دون أن أفوز بجائزة فردية، إنها جائزة أحصل عليها لأول مرة "وهي جائزة الأفضل من الفيفا"، ومن الجيد أن أحصل عليها، وسعيد جدًا بمشاركتي عائلتي لهذه الليلة الجميلة".







