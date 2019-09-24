الممثلة المسرحية منال عبد القوي تطمئن جمهورها

طمأنت الممثلة منال عبد القوي اصدقائها و متتبعيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي على صحتها بعد ان تعرضت مؤخرا لوعكة صحية خطيرة تم نقلها على اثرها الى احدى المصحات الخاصة.

و قالت عبد القوي في تدوينة مطولة نشرتها على حسابها بالفيسبوك ما يلي :

هنا جزيرة الأحلام مسقط رأسي

هنا السلام والتسامح والحب

هنا الدفء العائلي

هنا ترفرف روح أبي الحبيب

هنا زيتوننا ونخلنا وورود امي

احبابي اصحابي انا في فترة نقاهة والحمد الله أتعافى و أتنفس حبا من كل من يعرفني حقيقة و افتراضيا دعوات الغيب استجاب لها الحنّان المنّان الذي أخجلني بنعمه ...

لم أكن أعلم كمية الحب التي يكنّها لي الناس...شعور ولا أروع.... شكرا الف شكر وقبلة لكل من ارسل رسالة أو كتب تعليقا او تدوينة احبابي من كل العالم اعذروني لازلت لا استطيع الردّ على الجميع وكذلك هواتفي مغلقة بأوامر الأطبّاء الذين أشكرهم واحدا واحدا وكل ملائكة الرحمة وعاملات التنظيف بالمصحّة ...ليس لي طريقة أعبّر بها عن امتناني لكم ربي يفضلكم ...

تدوينتي عن الموت أفزعتكم ولكن لو أعدتم قراءتها دون فزع ستفهمون اني كنت اتحداه بل وأشكره لانه عرّفني الكثير وعلّمني أكثر... وعد مني سأعود لكم عن قريب "فراشة المسرح العربي" بابتسامة أقوى وعزيمة أقوى ومسرح وفن وحياة وحب.....

اعيد اعتذاري على عدم إجابتي على تعاليقكم لاني نادرا ما أصبحت ادخل العالم الافتراضي و ماشالله كل احبابي كتبوا ودعوا لي ساجيبكم بحول الله فقط استمتع قليلا بهواء الجزيرة و عائلتي..... احبكم في آلله الحمدالله حتى يبلغ الحمد منتهاه.