ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم 24 سبتمبر في مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:16 ص
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم 24-9-2019 في جمهورية مصر العربية، حيث توقعت "الأرصاد" أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار في النهار ولطيف في الليل.
وتابعت "الأرصاد" أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وأصدرت "الأرصاد" بيانًا عن درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر، ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبي، وفيما يلي جداول بدرجات الحرارة اليوم:
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في محافظات ومدن مصر
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|22
|32
|شبين الكوم
|22
|32
|طنطا
|21
|31
|دمنهور
|22
|30
|الإسكندرية
|24
|28
|بلطيم
|24
|28
|مطروح
|23
|27
|السلوم
|23
|29
|سيوة
|23
|28
|بورسعيد
|23
|32
|دمياط
|23
|28
|الزقازيق
|23
|32
|الإسماعيلية
|22
|32
|السويس
|23
|32
|العريش
|20
|29
|رفح
|27
|35
|رأس سدر
|23
|32
|نخل
|19
|31
|نويبع
|26
|34
|طابا
|24
|31
|كاترين
|22
|31
|الطور
|25
|31
|شرم الشيخ
|27
|35
|الغردقة
|25
|34
|مرسى علم
|26
|33
|الفيوم
|23
|33
|بني سويف
|23
|33
|المنيا
|21
|33
|أسيوط
|20
|34
|سوهاج
|22
|35
|قنا
|24
|37
|الأقصر
|24
|38
|أسوان
|25
|39
|أبو سمبل
|25
|39
|الوادي الجديد
|23
|37
|شلاتين
|26
|38
|أبو رماد
|27
|36
|حلايب
|28
|34
|رأس حدربة
|27
|34
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في العواصم العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|28
|40
|المدينة المنورة
|25
|43
|الرياض
|25
|42
|المنامة
|31
|38
|أبوظبي
|31
|40
|الدوحة
|30
|38
|الكويت
|26
|44
|دمشق
|14
|32
|بيروت
|24
|29
|عمان
|15
|31
|القدس
|17
|28
|غزة
|20
|29
|بغداد
|23
|40
|مسقط
|28
|34
|صنعاء
|12
|26
|الخرطوم
|28
|40
|طرابلس
|23
|30
|تونس
|20
|30
|الجزائر
|18
|25
|الرباط
|14
|28
|نواكشوط
|25
|33
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في بعض العواصم الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|16
|29
|كوالالمبور
|23
|32
|طوكيو
|18
|26
|أثينا
|19
|27
|روما
|14
|26
|باريس
|13
|21
|مدريد
|12
|26
|برلين
|13
|18
|لندن
|15
|19
|مونتريال
|11
|18
|موسكو
|01
|07
|نيويورك
|15
|25
|واشنطن
|14
|28
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 في مصر ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية
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