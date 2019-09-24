الطالع الفلكي الثّلاثَاء 24/9/2019..المَقَام والمَقَال!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الحادية عشرة و19 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ودَخَلَ السّرطان فى الواحدة و20 دقيقة فجر اليوم/بعد مُنتصف ليلة أمس بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 14 تُوت قبطى، 24 أيْلول رُومى، 25 مُحرَّم ، ميمُون للغاية ، إغضاب الإناث على أرض مصر اليوم عوافبه وخيمة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: - بُونجُوريفندم ،أنا كنت ماشى فِالجِنِينَة إتكعبِلت لئيت نفسى هنا فِالجَنّة الوَرد كله إتجمّع فِوَرْدَة واحدة آعدَة بِتَتَعَبّد فِالشّمس.(محمّد عوض من فيلم مجانين بالوراثة-1975).





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الميزان يُسدّس المُشترى فى القوس - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ) عطارد فى الميزان يقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينه وبين المُشترى فى القوس وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تاثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





عطارد يرمز للأسفار القصيرة والمُشترى للبعيدة ، الأسفار واردة ولوكانت سفرة قصيرة للضواحى أو رحلة طويلة لأراضٍ بعيدة بقصد التحصّل على رُتبة علميّة عليا أو ثروة صغيرة ، عطارد تلميذ والمُشترى مُعلّم ، التركيز مرتفع من التلميذ ووضوح كبير من المُعلّم وعلى كليْهما الإستفادة من هذا الإتصال إن كانت هناك إمتحانات دراسيّة.





إختيار المُفرادات المُناسبة بأسلوب راقى يُناسب المقام والمقال خصوصاً عند التواصل مع عروس جميلة (الميزان تحكمه الزهرة) وتتمتّع بمركز إجتماعى راقى وثروة مالية كبيرة (المُشترى يرمز للثروة والبريستيج الإجتماعى الراقى وكريمة المُجتمع) كنموذج ماجدة الخطيب بفيلم مجانين بالوراثة ،هذا التسديس مُفيد لإصلاح علاقة مُتوتّرة بين زوج وزوجته وإعادة إتزان كفّتىْ الميزان للتساوى ، أو بين موظّف ومديره على نطاق العمل ، باستعمال الكلمة الصح فى المكان والتوقيت الصحّ ، إبرام إتفاق تجارى مُربح للطرفين ليخرج كلاهُما سعيد بصفقته دون أن يشعر أحدهما أنه كسب قرشاً على حساب الطرف الآخَر ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد يرغب من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج الثور: نفقات بإمكانك توفيرها ، لكن تكاليف الفحوص الطبيّة وزيارة الأطباء لاتدخل ضمن بند التوفير فلا تبخل بها على نفسك أوأسرتك.





برج الجوزاء: عليك أن تكون أنت نفسك مقتنعاً بماتقدّمه من أفكار للآخرين أولاً حتى تتمكّن من بيع فكرتك ثانياً، لا تعد الآخرين بما لاتستطيع الوفاء به.





برج السّرطان: قد يقوم أحدهم بحيلة لإستغفالك بحجّة الإسراع بإنهاء يوم العمل، تمسّك بالروتين والنظام بحذافيره حتى لوكلفك وقتاً أطول وجهداً أكبر.





برج الأسد: التحرك دون معلومات تنير طريقك لن تؤدى سوى لمزيد من التخبط والتعثّر،وإلا فالسكوت وتجميد الموقف أفضل مايمكنك عمله حتى تتضح الأمور.





برج العذراء: عليك الإنتباه من الثرثرة أثناء الطريق مع المرافق أوزميلك فى مكان العمل بأسرار شخصية تخصّك،أسرار المنزل تظل داخل المنزل.





برج الميزان: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: رُبّمَا كنت مَيّالاً للفنون الجميلة ،على أقل تقدير رغبة لشراء غرض تزيّن به منزلك، ربّما فكرت جدّياً فى تحويل هوايتك الفنية لمصدر رزق.





برج القوس: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الجدى: قم بالبحث عن كورس مهنى أو تعليمى تُرقّى به مهاراتك الوظيفيّة والعلميّة بدلاً من مرارة الشكوى والقنوط بسبب ضيق المكاسب.





برج الدّلو: الزيارات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ بالإضافة لكونها قيمة روحانيّة راقية فهى صمام أمان ضد أن تكون وحيداً فى مواجهة الأزمات وما أكثرها.



