بعد وفاة بن علي: هذا ما قرّرته السلطات السعودية في حق أرملته ليلى الطرابلسي وعائلته

بعد وفاة الرئيس السابق زين العابدين بن علي نهاية الأسبوع الماضي في منفاه بالمملكة العربية السعودية ثم دفنه بالمدينة المنورة يوم السبت الماضي ، تساءل كثيرون عن مصير أفراد عائلته وتحديدا أرملته ليلى الطرابلسي وابنته حليمة وابنه محمد الذين يعيشون بجدة .

وفي هذا السياق كشفت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية أعلمت ليلى بن علي بأن لا شيئ سيتغير في إقامتها وباقي أفراد عائلتها بالمملكة .

كما قدمت قيادات عليا بالمملكة العربية السعودية تعازيها عبر الهاتف لأرملة بن علي وتحديدا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ووليّ العهد .





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