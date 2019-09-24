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بعد وفاة بن علي: هذا ما قرّرته السلطات السعودية في حق أرملته ليلى الطرابلسي وعائلته

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
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بعد وفاة بن علي: هذا ما قرّرته السلطات السعودية في حق أرملته ليلى الطرابلسي وعائلته
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محمد وليد الجموسي
 
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بعد وفاة الرئيس السابق زين العابدين بن علي نهاية الأسبوع الماضي في منفاه بالمملكة العربية السعودية ثم دفنه بالمدينة المنورة يوم السبت الماضي ، تساءل كثيرون عن مصير أفراد عائلته وتحديدا أرملته ليلى الطرابلسي وابنته حليمة وابنه محمد الذين يعيشون بجدة .
وفي هذا السياق كشفت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية أعلمت ليلى بن علي بأن لا شيئ سيتغير في إقامتها وباقي أفراد عائلتها بالمملكة .
كما قدمت قيادات عليا بالمملكة العربية السعودية تعازيها عبر الهاتف لأرملة بن علي وتحديدا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ووليّ العهد .

المصدر 

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