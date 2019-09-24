أحوال الطقس لليوم الثلاثاء

- بعض السحب بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالشمال.

- الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

-البحر مضطرب بالسواحل الشمالية ومتموج ببقية السواحل.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي.



