ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أكثر من 47 ألف وظيفة شاغرة اليوم في تونس

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:54 ص
Advertisements
أكثر من 47 ألف وظيفة شاغرة اليوم في تونس
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
بين التقرير الوطني حول التشغيل للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان عدد الوظائف الشاغرة  اليوم في تونس في حدود 47،026 وظيفة تتركز خاصة في القطاع الصناعي والخدمات.
كما ورد في التقرير امكانية اختفاء قرابة 7819 وظيفة تتوزع بين 6630 في الصناعة و583 في الخدمات و 247في التحارة و86 في الفلاحة والصيد و 75 في قطاع الاتصالات و98 في النزل والمطاعم و86 في قطاع البناء و14وظيفة في النقل والتخزين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status