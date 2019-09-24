أكثر من 47 ألف وظيفة شاغرة اليوم في تونس

بين التقرير الوطني حول التشغيل للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان عدد الوظائف الشاغرة اليوم في تونس في حدود 47،026 وظيفة تتركز خاصة في القطاع الصناعي والخدمات.

كما ورد في التقرير امكانية اختفاء قرابة 7819 وظيفة تتوزع بين 6630 في الصناعة و583 في الخدمات و 247في التحارة و86 في الفلاحة والصيد و 75 في قطاع الاتصالات و98 في النزل والمطاعم و86 في قطاع البناء و14وظيفة في النقل والتخزين.



