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هذا ما تم العثور عليه داخل حقيبة منفذ عملية الطعن ببنزرت

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:53 ص
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هذا ما تم العثور عليه داخل حقيبة منفذ عملية الطعن ببنزرت
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محمد وليد الجموسي
 
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أكد مصدر أمني أن قوات الأمن تمكنت من حجز حقيبة ظهر كان يحملها العنصر الإرهابي الذي قتل ضابط الأمن فوزي الهويملي طعنا بسكين صباح اليوم في مقهى قرب محكمة الإستئناف في بنزرت.
ووفق موزاييك، بتفتيش الحقيبة، تم العثور بداخلها على ثلاث قنابل مولوتوف أكد العنصران اللذان تم ايقافهما أن الإرهابي الذي قام بالطعن، كان يخطط من خلالهما للقيام بعملية نوعية تتمثل في الاعتداء بواسطتها على دورية أمنية.
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