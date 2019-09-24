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حسام الدين الجبابلي ينفي تعرّض دورية أمنية لهجوم بمنطقة ذهيبة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
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حسام الدين الجبابلي ينفي تعرّض دورية أمنية لهجوم بمنطقة ذهيبة
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محمد وليد الجموسي
 
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نفى الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي في تصريح لـإذاعة الجوهرة  مساء الاثنين ما راج من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرّض دورية أمنية تابعة للحرس الوطني لهجوم على مستوى منطقة ذهيبة الحدودية بولاية تطاوين.
بدوره، أكد مراسل "الجوهرة أف أم" بالجهة ان هذه الأخبار لا اساس لها من الصحة، وفق مصادر امنية.

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