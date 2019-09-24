الزبيدي يستأنف قرار المحكمة الادارية بخصوص الطعن في نتائج الانتخابات

سيستأنف عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع والمترشح للانتخابات الرئاسية ، قرار المحكمة الادارية ويطلب منها اعادة النظر في الطعن الذي تقدم به بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية في طور ثان.

وسيتقدم الزبيدي يوم غد بقرار استئناف أحكام المحكمة الادارية التي رفضت طعنه شكلا في نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الأول.

ويتعلق طعن عبد الكريم الزبيدي باتهام المرشحين حركة النهضة عبد الفتاح مورو ونبيل القروي بارتكاب مخالفة الاشهار السياسي وخرق القانون الانتخابي فيما يخص وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الادارية قد رفضت اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019، الطعون الستة في نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الأول، والتي تعلقت بعدّة مسائل على غرار التأثير على أصوات الناخبين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال الحملة الانتخابية، وبالإشهار السياسي، وإحتساب عدد أصوات المقترعين من طرف هيئة الانتخابات، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين.





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