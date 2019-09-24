موعد مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم 24 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة برشلونة ضد فياريال مباشر عبر beIN SPORTS

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره فياريال، في المباراة النارية المرتقبة بينهما، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، ونعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.





موعد مباراة برشلونة وفياريال

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره فياريال، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال

يترقب عشاق الكرة الإسبانية إذاعة مباراة برشلونة ضد فياريال حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، كما يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية.

هدف كلا الفريقين من مباراة برشلونة وفياريال.





يسعى أرنستو فالفيردي لاستعادة نغمة الانتصارات مجددًا مستغلاً لعاملي الأرض والجمهور، للعودة من جديد للدفاع عن لقبه، خاصة بعد اكتمال قوته الهجومية المتمثلة في الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجواياني لويس سواريز، والفرنسي أنطوان جريزمان.





نتائج مباريات برشلونة وفياريال في الدوري

حقق أتلتيك بيلباو مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره برشلونة، بهدف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري، سجله أدوريز في الدقيقة 88 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن في الجولة الثانية من تحقيق فوزه الأول بالمسابقة، بخمسة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا في الجولة الثالثة، ليحقق بعدها الفوز في الجولة الرابعة بتغلبه على فالنسيا بخمسة أهداف مقابل اثنين، قبل أن يختتم الجولة الخامسة بالخسارة أمام غرناطة بنتيجة 2/0.





بينما استهل فياريال مشواره في بطولة الليجا، بتعادل إيجابي بنتيجة 4/4 أمام نظيره غرناطة، قبل أن يسقط في الجولة الثانية أمام ليفانتي بهدفين مقابل هدف، ليفرض بعدها نتيجة التعادل بنتيجة 2/2 على نظيره ريال مدريد، ضمن إطار الجولة الثالثة، وحقق فوزه الأول بنتيجة 3/0 أمام مضيفه ديبورتيفو ليجانيس، ليواصل تفوقه بالفوز الثاني أمام بلد الوليد بهدفين دون رد.