الزمالك يستعيد طارق حامد

ينتظم اليوم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، بتدريبات فريقه بعدما حصل على راحة سلبية منذ السبت الماضى لغيابه عن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى للإيقاف.





ويسعي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء، إلي تجهيز حامد بأفضل صورة من أجل قيادة خط الوسط بجانب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق فى لقاء العودة أمام بطل السنغال.





ويستعد الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، منذ اليوم، لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقان، يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.





ويرغب أبناء ميت عقبة فى تلك المباراة في تعويض، خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف بالسنغال، بعدما فضل الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك غلق ذلك الملف تمامًا لحين الانتهاء من المنافسات المحلية وهو ما حدث حيث كان آخر ارتباط لدى الأبيض بالأمس أمام الاتحاد السكندري، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.





وإستعاد الزمالك نغمة الإنتصارات أمس الإثنين عقب تخطي الإتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز، بعد أن خسر السوبر أمام غريمة التقليدي النادي الأهلي، وحسارتة في السنغال بدوري الأبطال.





ميتشو يسعي لإجراء بعض التعديلات علي تشكيل الأبيض، والإعتمدا علي بعض الأسماء خلال المواجهة المصيرية المقبلة له، والتي لا تقبل سوي الفوز ولا بديل عنه.