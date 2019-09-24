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اليوم.. "يوفنتوس" يواجه بريشيا في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:47 ص
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اليوم.. يوفنتوس يواجه بريشيا في الدوري الإيطالي
يوفنتوس
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السيد على
 
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يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفًا ثقيلاً على بريشيا في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بملعب "ماريو ريجامونتي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

 ويقبع يوفنتوس في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط خلف الإنتر صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بريشيا المركز الـ11 برصيد 6 نقاط. 

 ويتطلع " البينكوناري" إلي تحقيق فوزه الرابع في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإيطالي، من أجل خطف صدارة "الكالتشيو" مؤقتًا وإنتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة الإنتر ولاتسيو المحدد لها غدًا الأربعاء بملعب "جوزيبي مياتزا".

 وقاد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، السيدة العجوز لتحقيق فوز صعب على هيلاس فيرونا، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت بملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة "تورينو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.
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