ماك شرقاوي: دور مصر الإقليمي يقلق تركيا وقطر



والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي، الاثنين، على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها الـ74.



وأضاف "شرقاوي" في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الرئيس الأمريكي قال إن "السيسي" هو قائد حقيقي، وزعيم عظيم، فعل الكثير في وقت قليل، وعندما تسلم مصر كانت في حالة من الفوضى، وهي الآن دولة مستقرة، وأكد أن العلاقات بين البلدين قوية وجيدة مع مصر، وهي أفضل كثيرا من السابق.



وشدد المحلل السياسي على أن الرئيس الأمريكي أعرب عن عدم قلقه من خروج مظاهرات في مصر، لافتا إلى أن هذا الأمر يحدث في كل دول العالم، وهناك مظاهرات خرجت ضده، ومظاهرات خرجت ضد الرئيس السابق له باراك أوباما، ولم نسمع عن استخدام الشرطة للعنف ضد المتظاهرين في مصر، أو إطلاق نار أو قتيل، ونعلم جيدا من يقف وراء هذه الأحداث.



وأكد أن وجود الناس في ميدان التحرير لمدة عشر دقائق يلتقطون الصور ثم يعودون منازلهم يؤكد وجود مآرب معينة وراء هذا الأمر، وهناك قوى إقليمية تدعم تيارات الإسلام السياسي، لأن مصر أصبح لها دور رائد يسبب الكثير من القلق من قوى إقليمية وهي تركيا وقطر.

كشف ماك شرقاوي، المحلل السياسي، أن الطريقة التي رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحفاوة في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مست القلب.