بعد رحيلها.. من هي الفنانة التشكيلية أوغيت الخوري وما علاقتها بأول رئيس لبناني؟

ولدت أوغيت خوري في بيروت سنة 1931 وخاضت مجال الرسم في السادسة عشرة من العمر تحت إشراف الفنان الإيطالي فرناندو مانيتي، وهي تخصصت في الفنون في الثالثة والثلاثين من العمر في الجامعة الأميركية في بيروت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

سفرها إلى الخارج

وتميّزت أعمال كالان بطابعها الأنثوي التجريدي وهي عرضت في عدّة مراكز عالمية للفنون، من الولايات المتحدة إلى لبنان مرورا ببريطانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، كمعهد العالم العربي في باريس (2012) وبيناليه البندقية (2017).

وفي العام 1979، تعاونت مع المصمم الفرنسي بيار كاردان على مجموعة من العباءات (قفاطين).

وانتقلت إلى باريس في العام 1970 قبل أن تستقرّ في لوس أنجلوس سنة 1987 ثمّ تعود إلى بيروت في العام 2003.

بشارة خليل الخوري

بشارة خليل الخوري (10 آب 1890 - 11 كانون الثاني 1964)، أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال.





كان قد شغل مرتين منصب رئيس الوزراء أثناء الانتداب الفرنسي (الأولى كانت من 5 أيار 1927 - 10 آب 1928 / الثانية من 9 أيار 1929 - 11 تشرين الأول 1929).





أسس سنة 1932 الكتلة الدستورية التي تحولت إلى حزب سياسي سنة 1955، في 21 سبتمبر 1943 انتخب رئيساً للبنان وظل بالمنصب لغاية 11 تشرين الثاني 1943.





عندما حاول أن يلغي من الدستور المواد التي كانت تتناقض مع هذا الاستقلال اعتقلته على أثرها سلطات الانتداب الفرنسي مع الرئيس رياض الصلح وعدد من أعضاء حكومتهم في قلعة راشيا وعينو بدلاً منه إميل إده فثارت البلاد على ذلك مما أكره الفرنسيين آخر الأمر على الإفراج عنهما والاعتراف باستقلال لبنان في 22 تشرين الثاني 1943.





انتخب بعدها رئيساً للجمهورية وكان بذلك أول رئيس للبنان بعد الاستقلال. أحدث مع رياض الصلح الميثاق الوطني الذي نظم أسس الحكم في لبنان.





شهد عهده الذي استمر مدة 9 سنوات 15 حكومة و9 رؤساء حكومات. كما إن عهده شهد حرب فلسطين. في عام 1952 أجبر على الاستقالة بعد مظاهرات ضخمة على خلفية اتهامه بالفساد ولخوفه من تفاقم الأمور استدعى قائد الجيش فؤاد شهاب وقدم إليه استقالته بعد أن كلفه بتشكيل حكومة عسكرية تتولى إجراء انتخابات رئاسية. خلفه كميل شمعون.



