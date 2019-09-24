باحث سياسي: مصر تحارب الإرهاب.. وتركيا تصدر الإسلام السياسي



وأضاف "عبدالله"، في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الناس في أوروبا حاليا يتحدثون عن "من يحمي الجنوب الأوروبي"، لأنه لم تعد هناك ثقة في تركيا واستمرارها في حلف الناتو، ويفكرون جديا في هذه المسألة، لأن تركيا تصدر الإسلام السياسي وتهدد باللاجئين وإطلاقهم على الأوروبيين، بينما مصر تحارب الإرهاب بأقصى قوتها وتحملت الكثير في سبيل ذلك، وتؤمن البحر المتوسط ورئيسها رجل محترم.





وشدد الباحث السياسي، على أن الهدف ليس الشخص (الرئيس عبد الفتاح السيسي)، ولكن لديه وثائق تثبت أن الهدف هو المؤسسة العسكرية، من خلال ثورات، وتأتي حكومة ثم يركبون الحكم من خلالها.



وأكد على أن مصر لديها خبرة في التعامل مع جماعات الإسلام السياسي، ولكن المشكلة أنها تقع في منطقة تموج بالإرهاب، وانتشاره في الدول الأفريقية، وهي أمام متغير جديد، ومصر هي الدولة التي تملك الخبرات اللوجستية والفكرية والعسكرية لمحاربة الإرهاب، وتحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولي، ويجب التعاون والتضافر لأن الخطر سيطول أوروبا كما حدث في السابق، خاصة وأنه ينتشر في قارة بأكملها وليس دولتين فقط مثل العراق وسوريا.

كشف عصام عبدالله الباحث السياسي، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثارت حفيظة كل القوى الإقليمية من حولها لأنها نجحت على مختلف المستويات وبخطوات كبيرة واستطاعت تحقيق أشياء في سنوات بسيطة، كانت تستغرق عقود من الزمن.