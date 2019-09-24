اليوم.. "الجنايني" يغادر ميلانو
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:17 ص
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السيد على
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يغادر اليوم رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عمرو الجناينى، إيطاليا متوجهاً إلي مصر عقب حضور احتفالية أفضل لاعب فى العالم بمدينة ميلانو كممثل عن اتحاد الكرة بدعوة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وحصد جائزة أفضل لاعب في العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب المنافسة مع كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطال، ، وفيرجيل فان ديك مدافع منتخب هولندا ونادى ليفربول الإنجليزى، بعدما تواجد الثلاثى فى القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم.
بينما ضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس فى العالم لعام 2019 كلا من : أليسون حارس منتخب البرازيل ونادى ليفربول الإنجليزى، وإيدرسون حارس مانشستر سيتى الإنجليزى ومنتخب البرازيل، ومارك أندريه تير شتيجن حارس منتخب ألمانيا ونادى برشلونة الإسباني.
وأتي الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في المرتبة الرابعة، بعد الثلاثي ميسي فان دايك رونالدو، عقب أن جمع 26نقطة في منافسات الجائزة الأقوي فردياً في كرة القدم.
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