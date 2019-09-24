شاهد.. كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات! (صورة)
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:56 ص
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شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها صورة جديدة لها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت الصورة جدلاً كبيراً بين محبيها حيث ظهرت فيها بفستان أسود عاري الظهر، فيما لاحظ الجمهور وجود كدمة في منتصف ظهرها.
وشم جديد
ملكة المسرح كشفت بالصورة عن وشم جديد رسمته على ظهرها،
كدمة في الظهر
في الوقت الذي لفت أنظار الفانز كدمة زرقاء قوية أسفل الوشم، حيث تسائل فانز النجمة اللبنانية عن سبب هذه الكدمة، وفي الوقت الذي توقع البعض أن تكون آثار لإبرة طبية، ربط البعض بينها وبين تعرض الفنانة لاصطدام أو حادث بسيط، فترك آثاره على ظهرها.
كليب "قومي"
من ناحية أخرى، كان كليب "قومي" آخر ما طرحته ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.
ميريام فارس تغيب عن الساحة
يُذكر أن ميريام فارس غابت عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة بسبب إصابتها بوعكة صحية، خسرت على إثرها الكثير من وزنها، كما أنها أثرت كثيراً في الفنانة التي صرحت بأنها في وقت من الأوقات، فقدت الأمل في الظهور على المسرح مرة أخرى من شدة المرض.
نبذة عن ميريام
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ميريام فارس ولدت في (3 من مايو 1983)، هي مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية. لا ينحصر جمهورها في لبنان فقط بل من الدرجة الأولى العالم العربي، وقد اشتهرت بأغاني عديدة ك "أنا والشوق" و "حقلق راحتك" و "مكانه وين" و "إيه اللي بيحصل" وغيرها خصوصا الأغاني المصورة التي تحتوي المشاهد الاستعراضية.
نشأتها
ولدت في قرية كفرشلال، صيدا في جنوب لبنان لأبوين لبنانيين، شقيقتيها جيهان ورولا، وهذه الأخيرة هي مديرة أعمالها وكاتبة أغنية "حقلق راحتك". يعمل والدها في تصميم الذهب والمجوهرات وقد صمم لها أظافر من ذهب اشتهرت بها في بداياتها، ووالدتها تدعى سهام تعمل في تصميم الأزياء والتي صممت لها العديد من الأزياء أهمها ما ارتدته في كليب لا تسألني. كانت بدايتها الفنية في الرقص إذ تعلمت رقص البالية منذ جيل 5 سنوات وفي التاسعة من عمرها شاركت في برنامج المواهب الصغيرة الذي بثه تلفزيون لبنان وحازت على الجائزة الأولى.
درست ميريام في معهد الموسيقى الوطني "الكونسرفاتوار" لمدة أربع سنوات، وشاركت في سن السادسة عشرة في مهرجان الأغنية اللبناني على شاشة تلفزيون لبنان حيث ربحت الجائزة الذهبية. وبعد ذلك شاركت في ستوديو الفن ضمن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية.
المشوار الفني الحقيقي للفنان
بدأ المشوار الفني الحقيقي للفنانة ميريام فارس بعد ان قامت شركة ميوزيك ماستر بإنتاج أول ألبوم لها بعنوان "أنا والشوق" عام 2003 ، كما قامت بتصوير أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب وهما "أنا والشوق" و"لا تسألني".
عام 2005 أطلقت ألبومها الثاني الذي حمل عنوان "ناديني"، ثم ألبوم " بتقول إيه " عام 2008.
ثم خاضت ميريام تجربة التمثيل من خلال آداء الدور الرئيسي في الفيلم الغنائي اللبناني "سيلينا" عام 2009.
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