هاني لبيب: المصريون يرفضون تكرار ما حدث في 25 يناير



وأضاف "لبيب"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول أن تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لبث أفكار معينة لدى الشباب لتشكيل ذهنية معينة لديهم، خاصة وأنهم صغار السن ولا يفهمون الكثير من الأشياء وقد يتجاوزون في التعبير عن أنفسهم.



وتابع الكاتب الصحفي، أن مصر مقصرة في حق نفسها في توضيح الأمور للخارج، حيث يتم النظر لهذه الاحتجاجات على أنها منظمة ولكنها هذا غير حقيقي، موضحا أنه بعد 25 يناير حصل الجميع على درس مكثف في السياسة ولكن بعد 30 يونيو عاد الناس مرة أخرى للتركيز في عملهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم.



وشدد على أنه يتم حاليا إعادة تشكيل المنطقة مرة أخرى، وحاليا مصر دولة قوية والسياسة هي فن الممكن لتحقيق أكبر مصلحة، وقوتنا هي التي ستقف أمام ما يحدث في المنطقة.



وأكد أن المواجهة الحقيقية لما تواجهه مصر هو نشر المعلومات، والصور والأرقام، ومصر بها إنجازات يومية ومن المهم نشر المعلومات في وقتها لأن عامل الوقت مهم جدا في الرد عليها.

قال الكاتب الصحفي، هاني لبيب، إنه يجب التفرقة بين الانتقاد للوضع الحالي في مصر، وتقديم حلول لهذه الانتقادات، وبين حالة الفوضى التي قد يسعى لها البعض، مشددا على أهمية التوعية للناس، موضحا أن المصريين يرفضون تكرار ما حدث في 25 يناير عام 2011.