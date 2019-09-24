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5 ألاف مشجع لمواجهة الأهلي وكانو سبورت بالسلام

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:25 ص
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5 ألاف مشجع لمواجهة الأهلي وكانو سبورت بالسلام
الاهلي
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السيد على
 
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حصلت مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، علي خطابًا من الجهات المختصة يؤكد إقامة مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية على ملعب السلام فى القاهرة بحضور 5 آلاف مشجع من جماهير النادى الأهلى.

وتتخذ إدارة نادي القرن اجراءات طرح تذاكر المباراة سواء الكترونيًا أو فى بعض منافذ البيع قبل المباراة التى ستقام فى ستاد السلام بدلاً من برج العرب حسب الاتصالات التي تمت مؤخرًا بين الأهلى والجهات الأمنية.

وبدأ الجهاز الفنى للأهلى في التركيز والتفكير فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية المقرر لها، السبت المقبل فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلى الفوز على كانو سبورت قبل أسبوعين فى غينيا الإستوائية بثنائية نظيفة الأمر الذى يرفع من أسهم المارد الأحمر فى الصعود إلي دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى لقاء العودة.

وإستقبل الأهلى أمس فريق سموحة باستاد برج العرب فى الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز، محققاً الفوز الاول في مشوار الحصول علي اللقب الـ42 في تاريخه.
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